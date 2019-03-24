Посол США зробила заяву щодо українських виборів



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Марі Йованович заявила, що США підтримують українців у прагненні до вільних виборів

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що США підтримують українців в прагненні до вільних і справедливих виборів. Відповідне відеозвернення оприлюднило посольство США в Києві.

«США підтримують народ України в очікуванні вільних, справедливих і безпечних виборів, які відбудуться в Україні наступного тижня. І ми закликаємо українську владу, громадянське суспільство і всіх громадян внести свій вклад в українську демократію», - сказала Йованович.

Американський дипломат закликала українців взяти участь у виборах, бо тільки так працю демократія.

«Чи знаєте ви, де будете через тиждень? Якщо ви ще не плануєте голосувати на виборах, я закликаю вас зробити це. Демократія працює тільки за умови активної участі громадян. І вибори - це те, як ми визначаємо, хто буде нашими лідерами, і ми говоримо їм, що очікуємо від їх дій», - відзначила посол.

Йованович також відзначила, що прикладом демократії може слугувати те, що на посади послів в Киргизстані та Вірменії її призначав президент Буш, на посаду посла в Україні – президент Обама, на якій вона продовжує працювати за президента Трампа.

Як повідомляв «Главком», генпрокурор Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - заявив генпрокурор.

Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже $4 мільйони, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація». «Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.