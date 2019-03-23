Луценко проти Йованович: які наслідки матиме скандальна заява очільника ГПУ

Юрій Луценко

У США ми маємо двопартійну підтримку. А гра на боці одного з суперників може обернутися послабленням підтримки з іншого боку

Історія із заявою Луценка про список недоторканих від посла США Йованович вписується у контекст інших фактів. Фактично Україна втягнулася у внутрішньополітичну боротьбу США. Як відомо, там борються так звані ліберальна ідеологія, яка сьогодні має значну долю лівизни аж до почервоніння, із так званою консервативною ідеологією, представником якої є Трамп. Боротьба не лише ідеологічна, але і особистісна. Демократи ведуть шалену кампанію проти Трампа. При цьому навіть державні службовці часів Обами можуть інтригувати проти чинного президента США. Деякий час тому було обнародувано листування двох ефбеерівців, які ненавиділи Трампа і ставили собі за мету усунути його від влади.

У цій же публікації в The Hill журналіста Джона Соломона наводиться лист конгресмена Піта Сешенса до голови Держдепу Майка Помпео, де говориться, про те, що посол США в Україні Марі Йованович «неодноразово висловлювала своє презирство до нинішньої адміністрації таким чином, що можна вдатися до усунення » провідного дипломата Америки в Україні, писав Сешенс. Така дисфункція не приносить користі жодній країні, особливо коли Росія ховається за рогом, сподіваючись відновити свій вплив у колишній радянській республіці.

З цього листа можна зробити припущення, що ставлениця Обами Йованович не дуже лояльно ставилася до нового господаря Білого дому. Зокрема, наше НАБУ, яке вона патронувала, передало опонентам Трампа матеріали на колишнього керівника передвиборної кампанії Трампа Пола Манафорта, що було використано проти президента США. Луценко каже, що це було зроблено незаконно. Якщо цьому вірити,то Йованович взяла участь не лише в балачках проти Трампа,але і в реальній боротьбі проти нього.

Але ж Трамп не знає наших розкладів. Для нього це державний чиновник України і все. Він ніяк це з Йованович не пов'язує. Моя версія, що через таку ризиковану заяву Луценка до Трампа доноситься інфа, що не Президенті уряд винні в цьому, але американська державна бюрократія.

Тим часом, сама Йованович, на думку аналітика The Atlantic Council Adrian Karatnycky вийшла за дипломатичні межі,коли вмагала звільнення спеціального антикорупційного прокурора Холодницького. Так само як і посли країн великої сімки які стурбувалися, що Конституційний суд України скасував статтю про незаконне збагачення. Однак, ця стаття порушували презумпцію невинуватості. Таким чином вони теж вийшли за дипломатичні рамки.

Тим часом, НАБУ, яке патронувала Йванович, виявилося розплідником корупції. Це не найкращим чином позначилося на іміджі Йванович, яка бере на себе сміливість покривати одних і викривати інших. Якщо говорити про нерозважливу заяву Луценка, то не треба забувати і про заяву Йванович. Інакше це виходять подвійні стандарти.

Колишній посол України в США Юрій Щербак вважає, що ця історія залишиться без наслідків. Оскільки в світі робиться багато нерозважливих речей і не всі приводять до негативу.

Я думаю, що наслідки все ж таки залежать від розвитку подій у США, Якщо перемагатиме Трамп, то Україна не втратить. Хоча в будь-якому випадку ця історія малоприємна. Бо нині у США ми маємо двопартійну підтримку. А гра на боці одного з суперників може обернутися послабленням підтримки з іншого боку.

Джерело: блог Юрія Луканова

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