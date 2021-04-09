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    У Конотопі 13-річна дівчина доводила до сказу вчителів. За витівки дочки тепер відповість мати

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    У ході розслідування виявилося, що учениця систематично піддавала булінгу усіх вчителів у школі - У Конотопі 13-річна дівчина доводила до сказу вчителів. За витівки дочки тепер відповість мати
    У ході розслідування виявилося, що учениця систематично піддавала булінгу усіх вчителів у школі
    Фото з відкритих джерел

    Дівчинку вже добре знають у кримінальній поліції та службі у справах дітей

    У Конотопі Сумської області 13-річна школярка зацькувала вчителів школи, в якій навчалася. Виявилося, що це не перший скандал з дитиною через поведінку. Через це поліція притягла до відповідальності матір дівчинки. Деталі розповіли в сюжеті ТСН.

    У кінці 2020 року ЗМІ та соціальні мережі облетіло відео, на яких учитель досить у грубій формі скручує дівчинку-підлітка і виштовхує за двері. Відео в мережі опублікувала 13-річна школярка. Її мати звернулася в поліцію, але вчитель написав зустрічну заяву.

    З'ясувалося, що підліток на уроці грала мобільним телефоном, демонстративно ігнорувала зауваження і постійно зривала уроки. Поліція перевірила всі дані та виявила, що з боку педагога жодних грубих порушень не було. Справу закрили.

    Проте в ході розслідування виявилося, що учениця систематично піддавала булінгу не лише цього педагога, але й інших вчителів у школі.

    «Було встановлено, що причиною конфлікту виявилася 13-річна школярка. Це не перший випадок сварки з вчителем, адже вона конфліктувала практично зі всіма педагогами школи», – повідомили в поліції.

    Оскільки дівчинка не досягла 16-річного віку, то за рішенням суду до адміністративної відповідальності притягнули її матір.

    Дівчинку перевели в цю школу два роки тому і за кілька місяців вона довела педагогів до того, що вони просили батьків перевести дитину в інший навчальний заклад. Раніше вона навчалася в міській гімназії, звідки її довелося перевести через проблемну поведінку.

    Як повідомляли в школі, дівчинку вже добре знають в кримінальній поліції та службі у справах дітей.

    Теги: школа Сумщина напад скандал розслідування булінг соціальні мережі поліція вчитель школярі
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