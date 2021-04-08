У школі Тернополя з’явилися рамки для вимірювання настрою (відео)

Директор школи-ліцею каже, що показники настрою підраховують за допомогою комп’ютера

У Тернопільській школі-ліцеї №6 встановили рамки для вимірювання настрою. Про це розповів директор закладу Олександр Остапчук. За його словами, рамки використовуватимуть, щоб визначати настрій учнів, робити квести та проводити опитування школярів. Рамку для вимірювання настрою встановили в холі навчального закладу.

Директор розповів «Суспільном», як виникла ідея встановити в школі таку конструкцію: «Освітній експерт Віктор Громовий є другом нашої школи і часто до нас приїжджає. Він знає багато педагогічних новинок і описав, як в одній із шкіл на Заході діти заходять до актової зали. Там встановлена спеціальна рамка. І діти, які мають сумний настрій, заходять в одні двері, а веселий – в інші».

Ірина Тимчак працює в школі педагогинею-організаторкою. Каже, перед тим як встановити у школі рамки для вимірювання настрою, обговорювали це з учнями: «Діти позитивно на це відреагували, оскільки цей датчик допоможе показати настрій, з яким приходять в школу і з яким йдуть додому. Це цікавинка».

Директор школи-ліцею каже, показники настрою підраховують за допомогою комп’ютера: «Оскільки потрібно робити аналітику, то показники з нашої рамки настрою повинні зніматися. На комп’ютері робиться певна діаграма. Дані зберігаються впродовж 2-3 місяців і ми, розглядаючи їх, робимо певні висновки. Ці висновки повинні братися до уваги, щоб вносити певні корективи».

Остапчук каже, вартість такої рамки близько 10 тисяч гривень. Її придбали за гроші спонсорів.