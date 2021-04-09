У Києві призупинили приймання документів дітей до перших класів

У Києві зупинили прийом документів до перших класів шкіл через посилення карантинних обмежень

У Київській міській адміністрації повідомлять додатково про відновлення прийому документів майбутніх школярів

Через карантинні обмеження в столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів.

Про це повідомили в департаменті освіти КМДА.

«Зупинити дію пункту 1 наказу від 10.03.2021 №37 «Про прийом дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році» - говориться в документі.

Також наголошується, що про відновлення прийому документів буде повідомлено додатково.

Зазначимо, в столиці з 5 до 16 квітня посилили карантинні заходи, в зв'язку з чим на дистанційне навчання перевели школярів і закрили дитсадки.

Зазначимо, в Україні через карантин школярі не наздоганятимуть втрачене, бо вони сумлінно готуються до дистанційних занять.

«У цій ситуації в першу чергу страждають сумлінні діти, навантаження на яких збільшилося і які сумлінно вивчають програму, яка викладається в школі. Сподіваюсь, що ми не будемо наздоганяти втрачене, тому що наші діти – вони є особливими. Наші діти є дуже чемними і ретельно готуються до занять. Хочу навести приклад хлопчика з Закарпаття, який першим отримав 798 балів за ЗНО в цьому році і був чемпіоном з цього питання. Він не киянин, не з Дніпра, не з Одеси, не з Миколаєва, а – з гірської місцевості», – сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Заступник міністра освіти наголосив, що дистанційна форма не може повністю замінити очне навчання.

В Україні на дистанційному навчанні перебувають діти 4 882 закладів загальної середньої освіти.





Джерело: Кореспондент.net