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    У Києві призупинили приймання документів дітей до перших класів

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    У Києві зупинили прийом документів до перших класів шкіл через посилення карантинних обмежень - У Києві призупинили приймання документів дітей до перших класів
    У Києві зупинили прийом документів до перших класів шкіл через посилення карантинних обмежень

    У Київській міській адміністрації повідомлять додатково про відновлення прийому документів майбутніх школярів

    Через карантинні обмеження в столиці призупинили прийом документів дітей до перших класів.

    Про це повідомили в департаменті освіти КМДА.

    «Зупинити дію пункту 1 наказу від 10.03.2021 №37 «Про прийом дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році» - говориться в документі.

    Також наголошується, що про відновлення прийому документів буде повідомлено додатково.

    Зазначимо, в столиці з 5 до 16 квітня посилили карантинні заходи, в зв'язку з чим на дистанційне навчання перевели школярів і закрили дитсадки.

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    Зазначимо, в Україні через карантин школярі не наздоганятимуть втрачене, бо вони сумлінно готуються до дистанційних занять.

    «У цій ситуації в першу чергу страждають сумлінні діти, навантаження на яких збільшилося і які сумлінно вивчають програму, яка викладається в школі. Сподіваюсь, що ми не будемо наздоганяти втрачене, тому що наші діти – вони є особливими. Наші діти є дуже чемними і ретельно готуються до занять. Хочу навести приклад хлопчика з Закарпаття, який першим отримав 798 балів за ЗНО в цьому році і був чемпіоном з цього питання. Він не киянин, не з Дніпра, не з Одеси, не з Миколаєва, а – з гірської місцевості», – сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

    Заступник міністра освіти наголосив, що дистанційна форма не може повністю замінити очне навчання.

    В Україні на дистанційному навчанні перебувають діти 4 882 закладів загальної середньої освіти.


    Джерело: Кореспондент.net

    Теги: Київ діти навчання КМДА карантин школярі
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