У Краматорську закриту школу реконструюють під житло для переселенців



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На Донбасі закриту школу реконструюють під житло для переселенців

Загалом в школі планують поселити 55 людей

У Краматорську на Донеччині закриту школу реконструюють під житло для переселенців. Загалом тут планують поселити 55 людей.

Як повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації, йдеться про будівлю школи, розташовану на вулиці Абая в селищі Біленьке.

Загальна вартість реконструкції — 25 мільйонів гривень, з яких витратили вже 6,2 мільйона гривень. Кошти надав Європейський інвестиційний банк в межах Надзвичайної кредитної програми відновлення України.

«будівельники вже замінили покрівлю, утеплили горище, вставили нові вікна, завершили перепланування і продовжують внутрішні роботи. На першому поверсі передбачені кімнати для людей з інвалідністю. Масштабні перетворення заплановані і на прилеглій території: згідно з проектом, там облаштують спортивний та дитячий майданчики, місця для парковки автомобілів, буде проведено озеленіння. Крім того, буде змонтована котельня і система водовідведення та очищення стоків», — розповіли в ОДА.

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