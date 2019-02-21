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    У Краматорську закриту школу реконструюють під житло для переселенців

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    На Донбасі закриту школу реконструюють під житло для переселенців - У Краматорську закриту школу реконструюють під житло для переселенців
    На Донбасі закриту школу реконструюють під житло для переселенців

    Загалом в школі планують поселити 55 людей

    У Краматорську на Донеччині закриту школу реконструюють під житло для переселенців. Загалом тут планують поселити 55 людей.

    Як повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації, йдеться про будівлю школи, розташовану на вулиці Абая в селищі Біленьке.

    Загальна вартість реконструкції — 25 мільйонів гривень, з яких витратили вже 6,2 мільйона гривень. Кошти надав Європейський інвестиційний банк в межах Надзвичайної кредитної програми відновлення України.

    «будівельники вже замінили покрівлю, утеплили горище, вставили нові вікна, завершили перепланування і продовжують внутрішні роботи. На першому поверсі передбачені кімнати для людей з інвалідністю. Масштабні перетворення заплановані і на прилеглій території: згідно з проектом, там облаштують спортивний та дитячий майданчики, місця для парковки автомобілів, буде проведено озеленіння. Крім того, буде змонтована котельня і система водовідведення та очищення стоків», — розповіли в ОДА.

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