На Донбасі російські військові випробовують невстановлені лазерні прилади, які уражають очі



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За даними військової розвідки, окупаційне командування РФ використовує ОРДЛО як полігон для випробування нових видів озброєння, боєприпасів та обладнання

Керівництво збройних сил Російської Федерації продовжує використовувати тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей як полігон для випробування нових видів озброєння, боєприпасів та обладнання, що підвищує їх ефективність. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«Зокрема, з початку лютого противник розпочав використовувати невстановлений зразок оптичних (лазерних) приладів, які спроможні уражати органи зору людини», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

У ГУР зазначили, що вищезгадані прилади застосовуються військовослужбовцями ЗС РФ, які у січні прибули з території Сирії для посилення снайперських підрозділів російських окупаційних військ.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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