Командувач ООС представив делегації США відеофіксацію обстрілів населених пунктів Донбасу російськими військами



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Командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв зустрівся з делегацією США на чолі з представником Комітету Сенату США з питань збройних сил та безпеки пані сенатором Джоні Ернст Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Сергій Наєв продемонстрував іноземним гостям докази нещодавніх випадків застосування російсько-окупаційними військами в Україні корегованих снарядів типу калібру 152 мм «Краснополь», що є на озброєнні виключно російської армії

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв 20 лютого зустрівся з делегацією Сполучених Штатів Америки на чолі з представником Комітету Сенату США з питань збройних сил та безпеки пані сенатором Джоні Ернст. Зустріч відбулася в одному з базових таборів Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Командувач об'єднаних сил ознайомив пані сенатора Джоні Ернст, Надзвичайного та Повноважного Посла США в Україні пані Марі Йованович та групу американських офіцерів та помічників сенатора з поточною оперативною обстановкою в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Генерал-лейтенант Сергій Наєв продемонстрував іноземним гостям докази нещодавніх випадків застосування російсько-окупаційними військами в Україні корегованих снарядів типу калібру 152 мм «Краснополь», що є на озброєнні виключно російської армії. Крім осколків російського снаряда високим гостям було продемонстровано неушкоджений БПЛА «Орлан» та інші зразки озброєння, боєприпасів та обмундирування російської армії.

Також Командувач об'єднаних сил представив делегації США відеофіксацію обстрілів населених пунктів Донецької та Луганської областей російськими окупаційними військами від початку цього року.

«Вчора в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано рекордну від початку поточного року кількість застосованих проти української армії росіянами засобів ураження, – зазначив зокрема Командувач. – Так, протягом минулої доби на позиції наших військ ворог витратив 387 артилерійських снарядів та мін, заборонених Мінськими домовленостями. З них калібру 122 мм – 317 одиниць, калібру 120 мм – 37 одиниць».

Генерал-лейтенант Наєв розповів пані Ернст про заходи, які проводяться ООС для розвитку Донецької та Луганської областей, а також поінформував про перебіг заходів цивільно-військового співробітництва.

Напередодні військова розвідка повідомляла, що російське командування на Донбасі ретельно готує артилерійські та мінометні підрозділи гібридної армії. На полігонах тимчасово окупованих територій проводяться практичні стрільби з використанням 122-х та 152-мм артилерійських систем і мінометів.

Раніше розвідка Міноборони повідомила, що на Донбасі окупанти мінують підступи до передової на всіх напрямках.

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