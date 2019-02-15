Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському



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Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

Снаряди такого типу на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников»

Вкотре зафіксовано факт обстрілу з боку російських окупаційних військ мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування, що постійно загрожує життю мирного населення. Так, 14 лютого о 07:33 з напрямку населеного пункту Вуглегірськ здійснено обстріл селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області високоточними боєприпасами із застосуванням артилерійської системи калібру 152 мм, що заборонені Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

«Аналіз знайдених на місці обстрілу уламків снаряду підтверджує застосування окупантами керованих 152 мм артилерійських боєприпасів типу «Краснополь», - сказано у повідомленні ООС.

Снаряди такого типу на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников».

У результаті обстрілу прямим попаданням було знищено будинок місцевого мешканця. Власник помешкання, 70-річний пенсіонер Віктор Фролов, перебуваючи в будинку, дивом залишився живим, зазнавши легких тілесних ушкоджень.

«Цей факт вкотре свідчить, що найманці російсько-окупаційних військ, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення Донбасу та продовжують обстріл населених пунктів в районі проведення операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що у чергах на блокпостах російських окупаційних військ продовжують вмирати люди.

Нагадаємо, військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків.

Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».