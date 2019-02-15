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    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському

    • Розсилка
    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Снаряди такого типу на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников»

    Вкотре зафіксовано факт обстрілу з боку російських окупаційних військ мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування, що постійно загрожує життю мирного населення. Так, 14 лютого о 07:33 з напрямку населеного пункту Вуглегірськ здійснено обстріл селища Новолуганське Бахмутського району Донецької області високоточними боєприпасами із застосуванням артилерійської системи калібру 152 мм, що заборонені Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

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    «Аналіз знайдених на місці обстрілу уламків снаряду підтверджує застосування окупантами керованих 152 мм артилерійських боєприпасів типу «Краснополь», - сказано у повідомленні ООС.

    Снаряди такого типу на озброєнні артилерійських підрозділів ЗС РФ, а серійне виробництво здійснюється концерном «Калашников».

    У результаті обстрілу прямим попаданням було знищено будинок місцевого мешканця. Власник помешкання, 70-річний пенсіонер Віктор Фролов, перебуваючи в будинку, дивом залишився живим, зазнавши легких тілесних ушкоджень.

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    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському
    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському
    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському
    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському
    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському
    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському
    Підтверджено застосування бойовиками корегованого снаряду виробництва Росії по Новолуганському
    Фото: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    «Цей факт вкотре свідчить, що найманці російсько-окупаційних військ, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення Донбасу та продовжують обстріл населених пунктів в районі проведення операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

    Напередодні повідомлялося, що у чергах на блокпостах російських окупаційних військ продовжують вмирати люди.

    Нагадаємо, військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків

    Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».

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