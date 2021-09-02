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    У Краматорську з’явився ще один пам’ятник Василю Стусу (фото)

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    Монумент з'явився на території економіко-гуманітарного ліцею №8 - У Краматорську з’явився ще один пам’ятник Василю Стусу (фото)
    Монумент з'явився на території економіко-гуманітарного ліцею №8
    фото: Ukrinform

    Урочисте відкриття пам'ятника відбулося 1 вересня

    У місті Краматорську Донецької області 1 вересня було урочисто відкрито пам'ятник видатному українському поету та дисиденту Василю Стусу. Про це повідомляє Facebook-спільнота «Європейська солідарність Донеччини».

    Новий пам’ятник з’явився на території місцевої школи №8, яка віднедавна стала опорною.

    Монумент було створено за кошти місцевого депутата від «Європейської солідарності» Володимира Сергієнка, а виготовляв його відомий краматорський скульптор В'ячеслав Гутиря.

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    У Краматорську з’явився ще один пам’ятник Василю Стусу (фото)
    У Краматорську з’явився ще один пам’ятник Василю Стусу (фото)
    У Краматорську з’явився ще один пам’ятник Василю Стусу (фото)
    У Краматорську з’явився ще один пам’ятник Василю Стусу (фото)

    «Василь Стус – це герой, який віддав своє життя у боротьбі за вільну та незалежну Україну. Ми маємо шанувати наших героїв та передавати цю шану наступним поколінням. Сьогодні, на жаль, з великим запізненням, нація повертає собі, здавалося б, вже назавжди втрачену душу поета. Людини, яка протистояла тоталітарному режиму та виборола право лишатися нею в нелюдських обставинах. Саме тому ми сьогодні тут», – промовив під час урочистого відкриття Володимир Сергієнко.

    Нагадаємо, цього літа у Краматорську вже відкривали пам’ятник Василю Стусу.

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    Теги: Донеччина пам'ятник Василь Стус
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    У Краматорську з’явився ще один пам’ятник Василю Стусу (фото)