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    Подружжя Зеленських у Вашингтоні відвідало Меморіал жертвам Голодомору

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    Президент із дружиною вшанували жертв Голодомору - Подружжя Зеленських у Вашингтоні відвідало Меморіал жертвам Голодомору
    Президент із дружиною вшанували жертв Голодомору
    Фото Офісу президента

    Президент і перша леді вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні

    Під час робочого візиту до США Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий у листопаді 2015 року в центрі Вашингтона. Про це інформує Офіс президента.

    Глава держави з дружиною поклали символічні сніпки пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв страшної трагедії українського народу вшанували члени офіційної делегації України.

    Голова Крайового комітету США з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу Михайло Савків та авторка проєкту Меморіалу архітекторка Лариса Курилас ознайомили Володимира Зеленського з історією створення пам’ятника.

    «Цей Меморіал є важливим символом солідарності американського народу з українцями та нагадуванням про одну з найстрашніших трагедій в історії нашого народу та всього людства», – наголосив Президент України.

    Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років було відкрито в Вашингтоні 7 листопада 2015 року. Проєкт пам'ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося за рахунок державного бюджету України та приватних пожертвувань.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський із членами делегації нині перебуває у Вашингтоні з робочим візитом.

    Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

    Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.

    Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.

    Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.

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    Теги: США Володимир Зеленський президент Олена Зеленська перша леді
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    Подружжя Зеленських у Вашингтоні відвідало Меморіал жертвам Голодомору