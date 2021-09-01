Подружжя Зеленських у Вашингтоні відвідало Меморіал жертвам Голодомору
Президент і перша леді вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні
Під час робочого візиту до США Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні, відкритий у листопаді 2015 року в центрі Вашингтона. Про це інформує Офіс президента.
Глава держави з дружиною поклали символічні сніпки пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв страшної трагедії українського народу вшанували члени офіційної делегації України.
Голова Крайового комітету США з визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу Михайло Савків та авторка проєкту Меморіалу архітекторка Лариса Курилас ознайомили Володимира Зеленського з історією створення пам’ятника.
«Цей Меморіал є важливим символом солідарності американського народу з українцями та нагадуванням про одну з найстрашніших трагедій в історії нашого народу та всього людства», – наголосив Президент України.
Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років було відкрито в Вашингтоні 7 листопада 2015 року. Проєкт пам'ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося за рахунок державного бюджету України та приватних пожертвувань.
Нагадаємо, Володимир Зеленський із членами делегації нині перебуває у Вашингтоні з робочим візитом.
Зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.
Раніше Білий дім заявив, що візит Зеленського 1 вересня підтвердить американську підтримку.
Зазначимо, що Кремль «дуже уважно» стежить за візитом Зеленського до США.
Президент України Володимир Зеленський везе своєму американському колезі Джо Байдену списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі і в Криму. Під час зустрічі лідери обговорять питання щодо їх повернення та обміну.