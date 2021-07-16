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    У Краматорську відкрили пам'ятник Василю Стусу (фото, відео)

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    Окрім пам&rsquo;ятника, у Краматорську з&rsquo;явиться і меморіальна дошка з портретом поета на школі №8, яка носить ім&rsquo;я Василя Стуса - У Краматорську відкрили пам'ятник Василю Стусу (фото, відео)
    Окрім пам’ятника, у Краматорську з’явиться і меморіальна дошка з портретом поета на школі №8, яка носить ім’я Василя Стуса
    Фото: з відкритих джерел

    Камінь і портрет Стуса у металі поєднав скульптор В’ячеслав Гутиря.

    У Краматорську відкрили скульптурну композицію, присвячену видатному українському поету і дисиденту Василю Стусу. Про це інформує пресслужба Донецької ОДА.

    «Скульптурну композицію, присвячену видатному українському поетові Василю Стусу, встановили у Краматорську на початку вулиці, яка носить його ім’я», – йдеться у повідомленні.

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    У Краматорську відкрили пам'ятник Василю Стусу (фото, відео)

    Цей проєкт є волонтерським. Камінь і портрет Стуса у металі поєднав скульптор В’ячеслав Гутиря, який зазначив: «Ідея така, що творчість у людини світла, а життя важке було. Тому біле та чорне», – пояснив він свій задум.

    Одна з ініціаторів встановлення пам'ятника Ірина Сергієнко зазначила, що цю подію в Краматорську готували два роки.

    Відомо, що окрім пам’ятника, у Краматорську з’явиться і меморіальна дошка з портретом поета на школі №8, яка носить ім’я Василя Стуса.

    Додамо, що комісія з питань встановлення пам’ятних знаків погодила звернення «Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції» стосовно встановлення скульптури, присвяченої пам’яті загиблим, на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі.

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    Теги: волонтер Україна Василь Стус
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    У Краматорську відкрили пам'ятник Василю Стусу (фото, відео)