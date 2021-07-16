У Краматорську відкрили пам'ятник Василю Стусу (фото, відео)

Окрім пам’ятника, у Краматорську з’явиться і меморіальна дошка з портретом поета на школі №8, яка носить ім’я Василя Стуса

Окрім пам’ятника, у Краматорську з’явиться і меморіальна дошка з портретом поета на школі №8, яка носить ім’я Василя Стуса

Камінь і портрет Стуса у металі поєднав скульптор В’ячеслав Гутиря.

У Краматорську відкрили скульптурну композицію, присвячену видатному українському поету і дисиденту Василю Стусу. Про це інформує пресслужба Донецької ОДА.

«Скульптурну композицію, присвячену видатному українському поетові Василю Стусу, встановили у Краматорську на початку вулиці, яка носить його ім’я», – йдеться у повідомленні.

Цей проєкт є волонтерським. Камінь і портрет Стуса у металі поєднав скульптор В’ячеслав Гутиря, який зазначив: «Ідея така, що творчість у людини світла, а життя важке було. Тому біле та чорне», – пояснив він свій задум.

Одна з ініціаторів встановлення пам'ятника Ірина Сергієнко зазначила, що цю подію в Краматорську готували два роки.

Відомо, що окрім пам’ятника, у Краматорську з’явиться і меморіальна дошка з портретом поета на школі №8, яка носить ім’я Василя Стуса.

Додамо, що комісія з питань встановлення пам’ятних знаків погодила звернення «Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції» стосовно встановлення скульптури, присвяченої пам’яті загиблим, на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі.

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