Міносвіти рекомендувало школам тему першого уроку

Вчителі під час підготовки уроку можуть скористатись матеріалами від Українського інституту національної пам’яті

Міністерство освіти та науки визначило тему першого уроку в новому навчальному році. У відомстві рекомендують його присвятити відзначенню 30-ї річниці Незалежності України.

На сайті Міносвіти вказується, що вчителі під час підготовки уроку можуть скористатись матеріалами від Українського інституту національної пам’яті, які містять, зокрема, інформацію про етапи українського державотворення, відновлення незалежності, Конституцію Пилипа Орлика.

А також ресурсами від «Освіторії» для тематичного уроку до Дня Незалежності у 1-11 класах.

1 вересня заклади також можуть долучитися до інтерактивного уроку для учнів 1-6 класів, трансляція якого розпочнеться 1 вересня о 9:30 на YouTube-каналі «Освіторії».

У Міносвіти додають, що навчальний рік 2021-2022 року триватиме не менше 175 навчальних днів і повинен закінчитись не пізніше 1 липня наступного року.

Також Міністерство охорони здоров'я України підготувало рекомендації школам щодо безпечного проведення свята першого дзвоника.

До слова, МОЗ змінив карантинні правила у дитсадках.

Також Шмигаль зробив заяву щодо початку навчального року в Україні.

Нагадаємо, дещо раніше освітній омбудсмен пояснив, чи законний недопуск до роботи невакцинованих педагогів. Наприклад, у одній із областей нещеплені вчителі щотижня робитимуть платний Covid-тест

В Україні масова добровільна вакцинація всіх працівників закладів освіти – дитсадків, шкіл, училищ, ВНЗ – розпочалася у травні. Їх щеплюють препаратом виробництва Pfizer.

Також МОЗ нагадує батькам, які довідки потрібні дітям для школи.