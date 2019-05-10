У Кременчуці чоловік отримав кульове поранення в живіт



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Фото: pl.npu.gov.ua

50-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні з кульовим пораненням у живіт невідомим предметом

У Кременчуці чоловіка госпіталізували у лікарню через поранення, яке він отримав через вибуховий пристрій. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавській області.

Подія сталася 9 травня, про пригоду до кременчуцької поліції повідомили медики.

Як зазначається, 50-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні з кульовим пораненням у живіт невідомим предметом.

Потерпілий повідомив, що збираючи металобрухт в Кременчуцькому районі, він знайшов невідомий предмет і вдома, розглядаючи його, він вибухнув.

Наразі чоловік в тяжкому стані перебуває в лікарні.

Правоохоронці проводять перевірку.