У Кременчуці чоловік отримав кульове поранення в живіт
-
Розсилка
Фото: pl.npu.gov.ua
50-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні з кульовим пораненням у живіт невідомим предметом
У Кременчуці чоловіка госпіталізували у лікарню через поранення, яке він отримав через вибуховий пристрій. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавській області.
Подія сталася 9 травня, про пригоду до кременчуцької поліції повідомили медики.
Читайте також
Як зазначається, 50-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні з кульовим пораненням у живіт невідомим предметом.
Потерпілий повідомив, що збираючи металобрухт в Кременчуцькому районі, він знайшов невідомий предмет і вдома, розглядаючи його, він вибухнув.
Наразі чоловік в тяжкому стані перебуває в лікарні.
Правоохоронці проводять перевірку.