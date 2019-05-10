У Миколаєві чоловік намагався кинути димову гранату у натовп



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На чоловіка складено протокол за «Дрібне хуліганство»

У Миколаєві в четвер, 9 травня, на перетині вулиць Соборна та Потьомкінська невідомий чоловік намагався кинути димову гранату у людей, які йшли колоною.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронці затримали чоловіка. Прибувші на місце експерти ідентифікували, що предмет, який чоловік намагався кинути у натовп, виявився армійською димовою гранатою РДГ 2б.

«Правоохоронці відносно 32-річного порушника склали протокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство«, та провели профілактичну бесіду із чоловіком», - заявили в Нацполіції.

Також правоохоронці розповіли, що було складено 3 адміністративні протоколи за ознаками статті 173-3 КУпАП «Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки», а ще за декількома випадками проводиться перевірка.