У Миколаєві чоловік намагався кинути димову гранату у натовп
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На чоловіка складено протокол за «Дрібне хуліганство»
У Миколаєві в четвер, 9 травня, на перетині вулиць Соборна та Потьомкінська невідомий чоловік намагався кинути димову гранату у людей, які йшли колоною.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Повідомляється, що правоохоронці затримали чоловіка. Прибувші на місце експерти ідентифікували, що предмет, який чоловік намагався кинути у натовп, виявився армійською димовою гранатою РДГ 2б.
«Правоохоронці відносно 32-річного порушника склали протокол за ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство«, та провели профілактичну бесіду із чоловіком», - заявили в Нацполіції.
Також правоохоронці розповіли, що було складено 3 адміністративні протоколи за ознаками статті 173-3 КУпАП «Виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки», а ще за декількома випадками проводиться перевірка.