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    На Київщині чоловік з гранатою погрожував підірвати магазин (фото)

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    У магазині чоловік поклав гранату на прилавок та погрожував присутнім її підірвати - На Київщині чоловік з гранатою погрожував підірвати магазин (фото)
    У магазині чоловік поклав гранату на прилавок та погрожував присутнім її підірвати
    Фото: Нацполіція

    Коли правоохоронці вилучили у хулігана гранату, той зізнався, що його сусід незаконно зберігає арсенал зброї

    У смт Баришівка Київської області чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов до магазину, поклав гранату на прилавок та погрожував присутнім її підірвати. Потім він забрав боєприпас із собою і пішов собі геть. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Працівники поліції Баришівського відділення поліції затримали правопорушника за місцем проживання. Ним виявився 49-річний місцевий чоловік.

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    Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські вилучили у нього корпус гранати «Ф-1» часів Другої світової війни та запал до неї. Чоловік зізнався поліцейським, що знайшов боєприпас металошукачем і зберігав як військовий сувенір.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за  ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Також чолов’яга зізнався працівникам поліції, що його сусід незаконно зберігає зброю та боєприпаси.

    На місці події працювали фахівці-вибухотехніки Головного управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група місцевої поліції.

    Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання 61-річного господаря. Там, у господарському приміщенні, виявлено та вилучено різні деталі та боєприпаси від зброї часів Другої світової війни: частини гвинтівки «Мосіна», пістолета «КІ», 45 мм гільзу від гармати, 47 набоїв різного калібру. Як пояснив господар, такий бойовий архів рік тому дав на зберігання його знайомий.

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    На Київщині чоловік з гранатою погрожував підірвати магазин (фото)
    На Київщині чоловік з гранатою погрожував підірвати магазин (фото)
    На Київщині чоловік з гранатою погрожував підірвати магазин (фото)
    На Київщині чоловік з гранатою погрожував підірвати магазин (фото)
    На Київщині чоловік з гранатою погрожував підірвати магазин (фото)

    Вилучені речові докази направлено до експертно-криміналістичного центру. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито кримінальне провадження.

    Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва від вибуху гранати в багатоповерхівці загинуло двоє людей.

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