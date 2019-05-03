На Київщині чоловік з гранатою погрожував підірвати магазин (фото)



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У магазині чоловік поклав гранату на прилавок та погрожував присутнім її підірвати Фото: Нацполіція

Коли правоохоронці вилучили у хулігана гранату, той зізнався, що його сусід незаконно зберігає арсенал зброї

У смт Баришівка Київської області чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов до магазину, поклав гранату на прилавок та погрожував присутнім її підірвати. Потім він забрав боєприпас із собою і пішов собі геть. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Працівники поліції Баришівського відділення поліції затримали правопорушника за місцем проживання. Ним виявився 49-річний місцевий чоловік.

Під час проведення невідкладного обшуку поліцейські вилучили у нього корпус гранати «Ф-1» часів Другої світової війни та запал до неї. Чоловік зізнався поліцейським, що знайшов боєприпас металошукачем і зберігав як військовий сувенір.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також чолов’яга зізнався працівникам поліції, що його сусід незаконно зберігає зброю та боєприпаси.

На місці події працювали фахівці-вибухотехніки Головного управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група місцевої поліції.

Правоохоронці провели невідкладний обшук за місцем проживання 61-річного господаря. Там, у господарському приміщенні, виявлено та вилучено різні деталі та боєприпаси від зброї часів Другої світової війни: частини гвинтівки «Мосіна», пістолета «КІ», 45 мм гільзу від гармати, 47 набоїв різного калібру. Як пояснив господар, такий бойовий архів рік тому дав на зберігання його знайомий.

Вилучені речові докази направлено до експертно-криміналістичного центру. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва від вибуху гранати в багатоповерхівці загинуло двоє людей.