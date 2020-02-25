У Кременчуці полісмен заснув за кермом і влетів у тролейбус



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Фото: Кременчуцька газета

Інспектор поліції чергував другу добу поспіль

У Кременчуці на Полтавщині патрульний заснув за кермом поліцейського авто і врізався у тролейбус. Під час ДТП двоє правоохоронців отримали травми, їх госпіталізували.

Аварія трапилась вранці 25 лютого на перехресті вулиці Соборності та провулку Героїв Бреста, пише «Полтавщина» з посиланням на поліцію Кременчука.

Поліцейський автомобіль Renault Duster, в якому були троє правоохоронців, протаранив тролейбус ззаду. Внаслідок ДТП транспорт отримав механічні пошкодження.

Причиною інциденту стала виснаженість поліцейського-водія.

«Інспектор, який сидів за кермом, заснув. Він чергував другу добу поспіль. На задньому сидінні патрульного авто сиділи ще двоє інспекторів», – розповіли в поліції.

Правоохоронці, які сиділи на пасажирських сидіннях, під час ДТП отримали травми. Їх госпіталізували.