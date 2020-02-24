У Києві маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку, 11 людей госпіталізовано



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У Києві в ДТП потрапила маршрутка

Маршрутка №474 на повному ходу врізалась у задню частину вантажівки

У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, в результаті 11 людей постраждали та госпіталізовані. Про це повідомляє «Київ. Оперативний» у Facebook.

Повідомляється, що маршрутка №474 сполученням станція метро Харківська - Бортничі на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки.

У салоні маршрутки були пасажири.

Зараз у лікарні перебувають 11 осіб.