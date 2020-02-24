  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку, 11 людей госпіталізовано

    • Розсилка
    У Києві в ДТП потрапила маршрутка - У Києві маршрутка з пасажирами влетіла у вантажівку, 11 людей госпіталізовано
    У Києві в ДТП потрапила маршрутка

    Маршрутка №474 на повному ходу врізалась у задню частину вантажівки

    У Києві маршрутка влетіла у вантажівку, в результаті 11 людей постраждали та госпіталізовані. Про це повідомляє «Київ. Оперативний» у Facebook.

    Повідомляється, що маршрутка №474 сполученням станція метро Харківська - Бортничі на повному ходу в'їхала в задню частину вантажівки.

    У салоні маршрутки були пасажири.

    Зараз у лікарні перебувають 11 осіб.

    ДТП Київ вантажівки транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ