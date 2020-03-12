У Криму заарештували трьох затриманих напередодні кримських татар
Троє чоловіків пробудуть у СІЗО до 10 травня
Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 12 березня заарештував на два місяці трьох кримських татар, затриманих напередодні за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».
Про це повідомляє «Крим.Реалії».
Так, Османа і Сейтумер Сейтумеровых а також Рустема Сейтемеметова відправлять у СІЗО №1 Сімферополя до 10 травня.
За словами адвоката Едема Семедляева, всі судові засідання проходили у відкритому режимі.
«Ми вважаємо рішення суду незаконним і необґрунтованим. Як, власне, було необґрунтованим клопотання слідчого російської ФСБ Криму. Хтось з адвокатів просив для свого підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний із взяттям під варту; хтось- домашній арешт; я просив взагалі відмовити у задоволенні клопотання слідчого», - розповів адвокат.
Нагадаємо, 11 березня в результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримано четверо кримських татар. Серед затриманих - Сейтумер Сейтумеров (журналіст телеканалу ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналіст ініціативи «Кримська солідарність»), Рустем Сейтмеметов.