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    У Криму заарештували трьох затриманих напередодні кримських татар

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    У Криму заарештували трьох затриманих напередодні кримських татар - У Криму заарештували трьох затриманих напередодні кримських татар
    У Криму заарештували трьох затриманих напередодні кримських татар

    Троє чоловіків пробудуть у СІЗО до 10 травня

    Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 12 березня заарештував на два місяці трьох кримських татар, затриманих напередодні за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    Так, Османа і Сейтумер Сейтумеровых а також Рустема Сейтемеметова відправлять у СІЗО №1 Сімферополя до 10 травня.

    За словами адвоката Едема Семедляева, всі судові засідання проходили у відкритому режимі.

    «Ми вважаємо рішення суду незаконним і необґрунтованим. Як, власне, було необґрунтованим клопотання слідчого російської ФСБ Криму. Хтось з адвокатів просив для свого підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний із взяттям під варту; хтось- домашній арешт; я просив взагалі відмовити у задоволенні клопотання слідчого», - розповів адвокат.

    Нагадаємо, 11 березня в результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримано четверо кримських татар. Серед затриманих - Сейтумер Сейтумеров (журналіст телеканалу ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналіст ініціативи «Кримська солідарність»), Рустем Сейтмеметов.

    Крим суд ФСБ СІЗО арешт журналіст
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