Обмін полоненими не зупинить нові арешти в окупованому Криму, – Чийгоз



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Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз

ФСБ продовжує проводити обшуки і затримувати кримських татар на анексованому півострові

Президент України Володимир Зеленський перебуває в ілюзії щодо того, ніби обмін полоненими вирішить питання захоплення нових заручників в окупованому Росією Криму.

Про це сказав народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз в ефірі «Прямого».

«Ілюзія, яку плекав президент зі своєю командою, що буде обмін, що до списку включили кримських татар… Ми сильно реагували на ці посили президента, кажучи: давай обговоримо, зустрінемося. Що значить обмін, списки? Вперше за цей час ми спільно з Офісом президента підготували списки. Тільки ми не знаємо механізму. Але ми найголовніше говоримо: про що можна міркувати, якщо там тільки кримських татар понад 300 тисяч в заручниках? Це живий товар», – сказав він.

«Як можна в таких ілюзіях жити суспільству? Він сказав: ось я обмін роблю. І всі з надією чекають, що когось звільнять. Вибачте, як можна себе відчувати вільним, якщо точно знаєш, що твоїх близьких і співвітчизників теж заарештують. Рано вранці увірвуться в будинок, знову виламають двері, знов твої діти на все життя психологічно надірвані. Закинуть їх в автозак і посадять на 15 років. Як ти, як кримський татарин, як українець, як можеш ти почуватись добре?» – зазначив Чийгоз.

Він також наголосив, що обмін полоненими не вирішить питання численних арештів і переслідувань кримських татар на території окупованого Криму.

«Ми всі маємо пред’являти претензії. Ми повинні говорити, що це не вирішення питання, поки території окуповані. І ось ця тональність, що у нас там людей вбивають, а президент говорить, що «постреливают», – додав депутат.

Нагадаємо, що у 2019 році російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Зокрема, 62 обшуки силовики провели в будинках кримських татар. Більша частина обшуків мали політичний або релігійний підтекст.

Напередодні у результаті обшуків російськими силовиками в Криму були затримані четверо кримських татар.

Як повідомлялося, 5 березня президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб. Глава держави висловив сподівання на проведення такого обміну в березні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що до обмінних списків буде включено кримських татар.

Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що ув'язнені владою РФ кримські татари можуть відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що їх обмінюють на злочинців.