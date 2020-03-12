У Римі за прогулянку містом туристам загрожує штраф у 206 євро



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Італія ввела карантин через коронавірус

Через коронавірус в Італії запровадили штрафи за перебування на вулиці

Український журналіст Вадим Литвин, який наразі проживає в Італії, розповів, що у Римі заборонено перебувати на вулиці без поважної причини, а також пересуватись містом. За це передбачається штраф у розмірі 206 євро.

«Штрафують в потягах за те, що без причини люди їздять до Риму, у Римі пересуваються. Тобто у вас повинна бути поважна причина, якщо ви зібрались пересуватись у Римі: це або робота, або медичні заходи, або ще якийсь пунктик, я вже забув. Ви повністю демобілізовані, рухатись містом ви не можете, не маєте права, одразу штрафують на 206 євро», - резюмував українець.

Він також повідомив, що компанія, де він працював, зачинилася на фоні спалаху коронавірусу.

«Сьогодні зранку написали, що ми офіційно безробітні, наші фірми закрились», - сказав він.

Литвин поділився, що в супермаркети можна зайти лише десятьом людям за раз, в аптеках скінчились маски.

«Приїхали з сім'єю в магазин, цей супермаркет Eurospin, ми зараз будемо заходити всередину, пускають по десять осіб. Масок в аптеках нема», - додав він.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.







