  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Римі за прогулянку містом туристам загрожує штраф у 206 євро

    • Розсилка
    Італія ввела карантин через коронавірус - У Римі за прогулянку містом туристам загрожує штраф у 206 євро
    Італія ввела карантин через коронавірус

    Через коронавірус в Італії запровадили штрафи за перебування на вулиці

    Український журналіст Вадим Литвин, який наразі проживає в Італії, розповів, що у Римі заборонено перебувати на вулиці без поважної причини, а також пересуватись містом. За це передбачається штраф у розмірі 206 євро.

    «Штрафують в потягах за те, що без причини люди їздять до Риму, у Римі пересуваються. Тобто у вас повинна бути поважна причина, якщо ви зібрались пересуватись у Римі: це або робота, або медичні заходи, або ще якийсь пунктик, я вже забув. Ви повністю демобілізовані, рухатись містом ви не можете, не маєте права, одразу штрафують на 206 євро», - резюмував українець.

    Він також повідомив, що компанія, де він працював, зачинилася на фоні спалаху коронавірусу.

    «Сьогодні зранку написали, що ми офіційно безробітні, наші фірми закрились», - сказав він.

    Литвин поділився, що в супермаркети можна зайти лише десятьом людям за раз, в аптеках скінчились маски.

    «Приїхали з сім'єю в магазин, цей супермаркет Eurospin, ми зараз будемо заходити всередину, пускають по десять осіб. Масок в аптеках нема», - додав він.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

    Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.

     Читайте також: Отто Стойка: «Для України карантин на випередження – це зовсім новий досвід»



    Італія туризм штраф карантин журналіст коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ