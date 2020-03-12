Суд арештував фігуранта справи про вбивство Вербицького
За даними слідства, 21 січня 2014 року підозрюваний викрав активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва
Печерський райсуд Києва арештував Сергія Мисливого, підозрюваного у викраденні і вбивстві активіста Революції Гідності Юрія Вербицького та викраденні колишнього народного депутата Ігоря Луценка.
Про це повідомив Ігор Луценко у Facebook.
«Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене», - написав він.
Нагадаємо також, що у Бюро розслідувань оприлюднили деталі затримання ще одного учасника викрадення Вербицького та Луценка.
10 березня правоохоронці затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка. У Офісі генерального прокурора повідомили, що Мисливий майже п'ять років жив за підробленим паспортом.
У січні 2014 року учасники Майдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені з території Олександрівської лікарні в Києві та вивезені за місто.
Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
Усього у Державному бюро розслідувань перебуває понад 50 кримінальних справ Майдану.
До речі, в мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке досі не бачили. Його знімали оператори внутрішніх військ.