Суд арештував фігуранта справи про вбивство Вербицького



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12 березня суд відправив під варту на 60 днів Сергія Мисливого

За даними слідства, 21 січня 2014 року підозрюваний викрав активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні Києва

Печерський райсуд Києва арештував Сергія Мисливого, підозрюваного у викраденні і вбивстві активіста Революції Гідності Юрія Вербицького та викраденні колишнього народного депутата Ігоря Луценка.

Про це повідомив Ігор Луценко у Facebook.

«Суд арештував на 60 днів Мисливого Сергія Анатолійовича, підозрюваного у викраденні Вербицького та мене», - написав він.

Нагадаємо також, що у Бюро розслідувань оприлюднили деталі затримання ще одного учасника викрадення Вербицького та Луценка.

10 березня правоохоронці затримали Сергія Мисливого - підозрюваного у справі про вбивство Юрія Вербицького і викрадення Ігоря Луценка. У Офісі генерального прокурора повідомили, що Мисливий майже п'ять років жив за підробленим паспортом.

У січні 2014 року учасники Майдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені з території Олександрівської лікарні в Києві та вивезені за місто.

Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

Усього у Державному бюро розслідувань перебуває понад 50 кримінальних справ Майдану.

До речі, в мережі з’явилося ексклюзивне відео з Майдану, яке досі не бачили. Його знімали оператори внутрішніх військ.