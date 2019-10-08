У Криму зникли двоє українських бранців



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Дудку та Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року Фото: Facebook Людмили Денісової

Наприкінці вересня окупанти вивезли Дудку та Бессарабова з пенітенціарного закладу. З тих пір про них нічого не чути

На сьогодні невідоме місце перебування громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, яких окупанти наприкінці вересня вивезли з пенітенціарного закладу на території тимчасово окупованого Криму.

Про це 8 жовтня повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

Вона зазначила, що звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової з проханням «вжити заходів щодо встановлення місцеперебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова для подальшого інформування рідних та адвокатів».

Як відомо, Дудку та Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року, а в квітні 2019 року засудили до 14 років колонії суворого режиму. 15 жовтня у Верховному суді РФ має відбутися розгляд апеляції.

До слова, раніше Денісова заявила, що звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової, аби та забезпечила проведення обстеження та лікування ув’язненого у Росії українця Віктора Шури.