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    У Криму зникли двоє українських бранців

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    <p>Дудку та Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року</p> - У Криму зникли двоє українських бранців

    Дудку та Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року

    Фото: Facebook Людмили Денісової

    Наприкінці вересня окупанти вивезли Дудку та Бессарабова з пенітенціарного закладу. З тих пір про них нічого не чути

    На сьогодні невідоме місце перебування громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, яких окупанти наприкінці вересня вивезли з пенітенціарного закладу на території тимчасово окупованого Криму.

    Про це 8 жовтня повідомила у Facebook омбудсмен Людмила Денісова.

    Вона зазначила, що звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової з проханням «вжити заходів щодо встановлення місцеперебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова для подальшого інформування рідних та адвокатів».

    Як відомо, Дудку та Бессарабова затримали за нібито диверсійну діяльність в жовтні 2016 року, а в квітні 2019 року засудили до 14 років колонії суворого режиму. 15 жовтня у Верховному суді РФ має відбутися розгляд апеляції.

    До слова, раніше  Денісова заявила, що звернулася до російського омбудсмана Тетяни Москалькової, аби та забезпечила проведення обстеження та лікування ув’язненого у Росії українця Віктора Шури.

    Крим Росія окупанти політв’язні обмін полоненими Людмила Денісова
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