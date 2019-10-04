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    Пристайко анонсував наступного тижня «ще більш масштабний обмін полоненими»

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    Глава МЗС України Вадим Пристайко - Пристайко анонсував наступного тижня «ще більш масштабний обмін полоненими»
    Глава МЗС України Вадим Пристайко

    «Найближчим часом, і це буквально, на наступному тижні, ми плануємо ще більш масштабний обмін», - повідомив Пристайко

    На наступному тижні планується масштабний обмін полоненими між Україною і РФ.

    Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в ефірі телепрограми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

    «Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. І найближчим часом, і це буквально, на наступному тижні, ми плануємо ще більш масштабний обмін», - повідомив Пристайко.

    Він додав, що зусилля президента Володимира Зеленського «приносять плоди».

    Інших деталей щодо обміну Пристайко не вказав.

    Як відомо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

    МЗС Росія обмін полоненими Володимир Зеленський Україна президент Вадим Пристайко
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