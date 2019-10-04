У Росії заявляють, що «були б раді» обмінятися з Україною полоненими «всіх на всіх»



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Керівник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на наступному тижні планується новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією

Обмін полоненими між Росією і Україною у форматі «всіх на всіх» має бути кінцевою метою - прессекретар президента РФ

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що обмін полоненими між Росією і Україною у форматі «всіх на всіх» має бути кінцевою метою.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пєсков зазначив, що певна робота в цьому контексті триває.

«У Росії були б раді здійснити обмін «всіх на всіх». Це має бути остаточною метою», - сказав він.

Нагадаємо, керівник Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко вчора заявив, що на наступному тижні планується новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією.

Крім цього, помічник президента Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну полонених, розповів про підготовку нових списків обміну полоненими між Україною і РФ.

Також Зеленський заявив, що Україна готує інші списки і чекає наступний етап обміну. Він заявив, що про це будуть домовлятися і в Мінську і в нормандському процесі.

Проте, раніше представник України в тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кучма заявив, що черговий етап обміну полоненими між Україною і Росією навряд чи станеться скоро.