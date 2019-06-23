У Кривому Розі чоловік кинув гранату в перехожого



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Чоловіка, який кинув гранату у бік перехожого затримали та доставили до поліції

У Кривому Розі між двома чоловіками стався конфлікт на зупинці громадського транспорту. Один з чоловіків кинув в опонента гранату.

Про це повідомляє Нацполіція.

21 червня близько 23.30 години на одній із зупинок громадського транспорту в Центрально-Міському районі трапився конфлікт між чоловіками, в ході якого один із них застосував предмет схожий на гранату РГД-5.

В результаті чоловік 1987 року народження був поранений і його госпіталізували в лікарню.



За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України(«замах на вбивство»).

Співробітники поліції встановлюють всі обставини.