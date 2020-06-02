У Кривому Розі чоловік зірвався під час спуску на простирадлах (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік потрапив з численними травмами до лікарні Фото: Первый городской

Чоловік залишився один вдома замкнений і без ключів, тому вирішив вибратися саме таким чином

У Кривому Розі чоловік зірвався з висоти четвертого поверху багатоповерхівки і не втримався.

Про це повідомляє «Первый городской».

Інцидент стався 2 червня у Довгінцевському районі Кривого Рогу. У багатоповерхівці по вул. Сахарова чоловік близько 55 років вирішив спуститися на вулиці через вікно по простирадлах.

За попередньою інформацією, чоловік залишився один вдома замкнений і без ключів, тому вирішив вибратися саме таким чином. Проте він зірвався з висоти четвертого поверху.

З отриманими травмами чоловіка госпіталізували до лікарні. Попередньо у нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом ключиці.

Поліцейські встановлюють всі подробиці події.