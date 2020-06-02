У Кривому Розі чоловік зірвався під час спуску на простирадлах (фото)
Чоловік залишився один вдома замкнений і без ключів, тому вирішив вибратися саме таким чином
У Кривому Розі чоловік зірвався з висоти четвертого поверху багатоповерхівки і не втримався.
Про це повідомляє «Первый городской».
Інцидент стався 2 червня у Довгінцевському районі Кривого Рогу. У багатоповерхівці по вул. Сахарова чоловік близько 55 років вирішив спуститися на вулиці через вікно по простирадлах.
За попередньою інформацією, чоловік залишився один вдома замкнений і без ключів, тому вирішив вибратися саме таким чином. Проте він зірвався з висоти четвертого поверху.
З отриманими травмами чоловіка госпіталізували до лікарні. Попередньо у нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом ключиці.
Поліцейські встановлюють всі подробиці події.