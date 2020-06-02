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    У Кривому Розі чоловік зірвався під час спуску на простирадлах (фото)

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    Чоловік потрапив з численними травмами до лікарні&nbsp; - У Кривому Розі чоловік зірвався під час спуску на простирадлах (фото)
    Чоловік потрапив з численними травмами до лікарні 
    Фото: Первый городской

    Чоловік залишився один вдома замкнений і без ключів, тому вирішив вибратися саме таким чином

    У Кривому Розі чоловік зірвався з висоти четвертого поверху багатоповерхівки і не втримався.

    Про це повідомляє «Первый городской».

    Інцидент стався 2 червня у Довгінцевському районі Кривого Рогу. У багатоповерхівці по вул. Сахарова чоловік близько 55 років вирішив спуститися на вулиці через вікно по простирадлах.

    За попередньою інформацією, чоловік залишився один вдома замкнений і без ключів, тому вирішив вибратися саме таким чином. Проте він зірвався з висоти четвертого поверху. 

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    У Кривому Розі чоловік зірвався під час спуску на простирадлах (фото)
    У Кривому Розі чоловік зірвався під час спуску на простирадлах (фото)
    У Кривому Розі чоловік зірвався під час спуску на простирадлах (фото)

    З отриманими травмами чоловіка госпіталізували до лікарні. Попередньо у нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа, перелом ключиці.

    Поліцейські встановлюють всі подробиці події.

    Кривий Ріг надзвичайні ситуації лікарня чоловік
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