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    У Кривому Розі обвалився будинок, є загиблий

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    <span>Причина руйнації будинку встановлюється</span> - У Кривому Розі обвалився будинок, є загиблий
    Причина руйнації будинку встановлюється
    Скріншот

    Під завалами рятувальники знайшли двох безхатченків

    На Дніпропетровщині у місті Кривий Ріг стався обвал перекриттів між поверхами у будинку, є загиблий. Про це УНН повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

    «28-го грудня о 00:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про руйнування будівлі на вулиці Ферганська Металургійного району міста Кривий Ріг», - йдеться у повідомленні.

    На місці рятувальниками встановлено, що з невідомих причин сталося руйнування перекриття між першим поверхом та підвалом двоповерхової порожньої «безгоспної будівлі».

    «Внаслідок руйнування під завалом опинились два чоловіка (особи без постійного місця проживання). Співробітники Служби порятунку було вилучено чоловіка в свідомості з-під завалів та транспортовано за допомогою медичних нош до автомобіля швидкої медичної допомоги (госпіталізований до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1, стан середньої тяжкості). Також, з під завалів було вилучено чоловіка без ознак життя (тіло направлено на експертизу)», - додали у відомстві.

    Причина руйнації встановлюється.

     

    Теги: ДСНС Кривий Ріг аварія рятувальники будинок безхатченки
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