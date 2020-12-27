Рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим несення служби

Рятувальники третю добу працюють у посиленому режимі

На період відзначення Різдвяних свят підрозділи ДСНС України перейшли на посилений режим несення служби та перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах державного значення, здійснюються профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій», – зазначається у повідомленні.

Так, з 9-ї години ранку 25 грудня до 9-ї ранку 28 грудня організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Національної поліції України, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної й пожежної безпеки на об’єктах, залучених до проведення заходів із відзначення різдвяних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій. Також здійснюється посилений моніторинг пожежної ситуації на об’єктах з масовим перебуванням людей.

В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває й авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

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