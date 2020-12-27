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    Події в Україні

    У мережі з’явилося відео моменту перекидання цистерни з газом на мосту у Житомирі

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    <span>З місця пригоди евакуйовано 12 осіб</span> - У мережі з’явилося відео моменту перекидання цистерни з газом на мосту у Житомирі
    З місця пригоди евакуйовано 12 осіб
    Фото Житомир.info

    Автомобіль на заокругленій ділянці під час підйому виїхав на зустрічну смугу, де перекинувся

    У відкритому доступі з’явився запис камери відеоспостереження на Чуднівському мосту в Житомирі, яка зафіксувала момент падіння вантажівки з цистерною газу.

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    У мережі з’явилося відео моменту перекидання цистерни з газом на мосту у Житомирі
    У мережі з’явилося відео моменту перекидання цистерни з газом на мосту у Житомирі
    У мережі з’явилося відео моменту перекидання цистерни з газом на мосту у Житомирі
    У мережі з’явилося відео моменту перекидання цистерни з газом на мосту у Житомирі
    Фото Житомир.info

    На відео видно, що автомобіль рухався в напрямку Корбутівки, а на заокругленій ділянці під час підйому виїхав на зустрічну смугу, де перекинувся, зніс електроопору та пошкодив паркан приватного будинку, повідомляє Житомир.info.

    Нагадаємо, 26 грудня на Чуднівському мосту в Житомирі перекинулась автоцистерна, стався витік газу. Над ліквідацією наслідків аварії працювали рятувальники ДСНС: перекрили рух транспорту, евакуювали жителів найближчих будинків, наклали бандаж на цистерну.

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    Теги: ДСНС вантажівки Житомир автомобіль аварія рятувальники
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