У мережі з’явилося відео моменту перекидання цистерни з газом на мосту у Житомирі

Автомобіль на заокругленій ділянці під час підйому виїхав на зустрічну смугу, де перекинувся

У відкритому доступі з’явився запис камери відеоспостереження на Чуднівському мосту в Житомирі, яка зафіксувала момент падіння вантажівки з цистерною газу.

На відео видно, що автомобіль рухався в напрямку Корбутівки, а на заокругленій ділянці під час підйому виїхав на зустрічну смугу, де перекинувся, зніс електроопору та пошкодив паркан приватного будинку, повідомляє Житомир.info.

Нагадаємо, 26 грудня на Чуднівському мосту в Житомирі перекинулась автоцистерна, стався витік газу. Над ліквідацією наслідків аварії працювали рятувальники ДСНС: перекрили рух транспорту, евакуювали жителів найближчих будинків, наклали бандаж на цистерну.

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