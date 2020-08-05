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    У Кривому Розі поліція зі стріляниною ганялась за стареньким «Москвичем»

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    Погоня сталась&nbsp;близько опівночі - У Кривому Розі поліція зі стріляниною ганялась за стареньким «Москвичем»
    Погоня сталась близько опівночі
    Фото: Нацполіція

    Напередодні погоні порушника вже зупиняв патруль, при собі у нього не було прав, за що йому виписали штраф

    Вночі у Кривому Розі сталася погоня зі стріляниною. Патрульні намагалися затримати водія, який на світлофорі протаранив їх автомобіль.

    Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Кривого Рогу у Facebook.

    Повідомляється, що близько опівночі авто автомобіль патрульних зупинився на світлофорі, і в задню частину Toyota Prius на швидкості влетів «Москвич». Водій останнього після ДТП не зупинився і спробував втекти.

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    У Кривому Розі поліція зі стріляниною ганялась за стареньким «Москвичем»
    У Кривому Розі поліція зі стріляниною ганялась за стареньким «Москвичем»
    У Кривому Розі поліція зі стріляниною ганялась за стареньким «Москвичем»
    У Кривому Розі поліція зі стріляниною ганялась за стареньким «Москвичем»
    У Кривому Розі поліція зі стріляниною ганялась за стареньким «Москвичем»

    Поліцейські влаштували погоню, однак водій не реагував і неодноразово порушував ПДР, проїжджаючи перехрестя на червоне світло і виїжджаючи на зустрічну смугу. У підсумку патрульні застосували табельну зброю, вистріливши по колесах. Внаслідок ушкоджень «Москвич» зупинився, водія затримали.

    Також повідомляється, що в той же вечір порушника вже зупиняв патруль, при собі у нього не було прав, за що йому виписали штраф і відсторонили від керування транспортним засобом.

    В результаті нічного інциденту потерпілих немає.

     

    ДТП Кривий Ріг штраф водій ПДР автомобіль поліція
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