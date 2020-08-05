Колишній співробітник Google потрапив до тюрми за шпигунство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ентоні Левандовскі отримав півтора роки в'язниці за крадіжку технологій безпілотних авто

Левандовскі перед звільненням з Google скачав на свій ноутбук 14 тисяч файлів

Окружний суддя США Вільям Алсап у вівторок засудив колишнього інженера компанії Google Ентоні Левандовскі до 18 місяців тюремного ув'язнення за викрадення комерційної інформації про безпілотні автомобілі у компанії і передачу цієї інформації конкурентам. Про це повідомило агентство Reuters.

Раніше агентство France Presse повідомляло, що в березні Левандовскі, який пропрацював в Google з 2009 по 2016 рік, зізнався, що перед звільненням скачав документацію щодо розробки технологій для безпілотних автомобілів, в тому числі зі створення радара, за допомогою якого такий транспортний засіб може визначати перешкоди на своєму шляху і вимірювати відстані. Відзначається, що Левандовскі очолював підрозділ, що займався розробкою такого пристрою. Повідомляється, що Левандовскі перед звільненням з Google у 2016 році скачав на свій ноутбук 14 тисяч файлів

У серпні минулого року прокуратура Північного округу штату Каліфорнія пред'явила колишньому співробітнику Google звинувачення, що складаються з 33 пунктів. За даними AFP, Левандовскі зізнався тільки по одному з них в обмін на відмову прокуратури від інших звинувачень. Вартість вкрадених документів могла становити до $ 1,5 млн.

Під час роботи в Google Левандовскі заснував власну компанію, яка згодом отримала назву Otto. У 2015 році він почав переговори з представниками конкуруючої з Google американської компанії Uber Advanced Technologies про придбання у нього Otto. Дана компанія була куплена Uber в серпні 2016 року. Левандовскі після цього став співробітником Uber і працював в ній до травня 2017 року.