У Кривому Розі від отруєння грибами померли мати і донька



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Врятувати матір та дочку не вдалося, а батько наразі проходить курс лікування

Родина два дні займалась самолікуванням

Похід по гриби виявився трагічним для цілої сім'ї з Кривого Рогу. Вони посмажили гриби, які разом збирали, а вже вночі всім стало дуже зле.

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродпотребслужби у Дніпропетровській області.

Постраждалий чоловік розповів потім, що у кошик потрапили начебто маслюки, сироїжки та зеленушки. При приготуванні їх лише обсмажили та не відварювали. Після вечері сім'я лягла спати, але вже вночі вони відчули себе зле – з'явилася нудота, слабкість, блювання, біль у животі та пронос. Втім, сім'я не звернулась до лікаря, вони почали займатися самолікуванням,

«Перші симптоми захворювання з'явилися практично відразу 22 жовтня близько 2 години ночі. Тільки вранці 23 жовтня, коли стан здоров'я значно погіршився, викликали швидку й у важкому стані були госпіталізовані в КНП «Криворізька міська лікарня №17», – йдеться в повідомленні.

Попри на всі зусилля медиків, врятувати маму і доньку їм не вдалося. Чоловік – голова сімейства вижив, йому надають необхідне лікування.

Рніше повідомлялося, що на Рівненщині отруїлися грибами троє людей.

Фахівці наголошують, що потрібно ретельно оглядати гриби, які кладете у кошик, уникати незнайомі, а годувати грибними стравами дітей взагалі заборонено.

У випадку погіршення самопочуття після вживання грибів негайно треба викликати швидку допомогу.