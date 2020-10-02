До уваги одеситів: як уникнути отруєння грибами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеські медики нагадують правила безпеки під час збирання, купівлі і вживання в їжу грибів

Перша половина осені - час активного збирання, заготівлі та продажу грибів. На території України зустрічаються близько 80 видів шкідливих для здоров'я людини грибів, з них 20 – небезпечні для життя.

Департамент охорони здоров'я Одеської міськради нагадує правила безпеки під час збирання, купівлі і вживання в їжу грибів:

Збирайте в лісі тільки ті гриби, у яких ви точно впевнені, що вони їстівні. Ніколи не збирайте і не вживайте в їжу старих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені зовнішні ознаки, а також червиві і слизькі гриби. Не збирайте гриби вздовж автомобільних і залізничних шляхів, поблизу промислових підприємств, звалищ. Не вживайте в їжу сирих грибів. Не купуйте гриби у приватних осіб на стихійних ринках і в невстановлених для торгівлі місцях. У продаж допускаються тільки свіжозібрані їстівні гриби, розсортовані за видами, ретельно очищені від землі, сміття, шкідників, цілі і не пом'яті. Продавець повинен точно знати назви продаваних ним грибів. Забороняється продаж суміші з різних грибів. Категорично заборонено реалізацію на ринках і в торговельній мережі продукції з грибів домашнього приготування - смажених, солених, маринованих грибів, грибної ікри, салатів та інших продуктів з подрібнених грибів. Переробляти і заготовлювати зібрані гриби необхідно в день збирання. Пам'ятайте, що гриби - це продукт швидкопсувний, довго зберігати їх не можна, особливо в теплі. Причиною отруєння можуть бути неправильно заготовлені гриби. Не можна маринувати або солити гриби в алюмінієвій, глиняній, глазурованій і оцинкованій посуді - це може привести до отруєння. Щоб уникнути зараження ботулізмом, гриби перед консервуванням потрібно ретельно відмити від землі і зберігати в банках з нещільно притертими кришками, а не закатувати. Дотримуйтесь режиму і термінів термічної обробки грибів, особливо при консервуванні. Готові страви з грибів зберігайте в холодильнику в емальованому посуді, але не більше доби. Уникайте повторного використання і розігрівання грибних страв, особливо з картоплею. Отруєння часто походять від їжі з їстівними грибами, що зіпсувалася, або неправильно приготовленої, а не від отруйних грибів. Не перевіряйте отруйність грибів домашніми методами (за допомогою срібної ложки і т. ін.). Ці методи не є надійними. Не рекомендовано вживати гриби маленьким дітям, вагітним жінкам, людям з шлунково-кишковими захворюваннями, патологіями печінки і нирок.

Якщо після вживання грибів з'явилися симптоми отруєння - загальне нездужання, нудота, блювота, головний біль, галюцинації, біль у животі, розлад шлунку, негайно викликайте швидку допомогу «103».

До прибуття «швидкої»: щоб не допустити активного всмоктування отрути в організм, необхідно промити шлунок – дати випити хворому 5-6 склянок кип'яченої води, а потім викликати блювоту. Процедуру повторювати кілька разів, коли промивні води стануть чистими, прийняти активоване вугілля або інший сорбент. Після надання першої допомоги дайте випити потерпілому міцний чай або злегка підсолену воду для відновлення водно-сольового балансу.

Важливо! Не викидайте недоїдені гриби. Їх аналіз допоможе медикам швидше визначити вид отрути, яка потрапила в організм.

Забороняється! До приїзду лікаря вживати будь-які ліки та їжу, особливо алкогольні напої або молоко - це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику. Будь-які види самолікування небезпечні. При симптомах отруєння грибами негайно зверніться до лікаря.