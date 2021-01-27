У Кривому Розі відкрився Офіс держекоінспекції

Новий офіс контролюватиме українські підприємства

Офіс центрального апарату Держекоінспекції сьогодні запрацював у Кривому Розі. Ця установа вивчатиме проблеми промислового забруднення у країні.



Про це повідомляє журналіст «Главкома». Зазначимо, що Кривий Ріг обраний для розміщення Офісу тому, що місто залишається головним промисловим центром України.

«Тут розміщено близько 5 підприємств, які є основними забруднювачами довкілля. Однак працюватимемо не лише в цьому регіоні, а і в усіх місцях зосередження промисловості по всій країні», - зазначив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.



Він додав, що для ефективної роботи Офісу його фахівці отримають сучасне нове обладнання для здійснення вимірювань та фіксації порушень.



«Зокрема, до лабораторії ДЕІ вже надійшли портативні вимірювачі розчиненого кисню у воді, які дозволять скоротити час виконання дослідження з 3 годин до кількох хвилин, та сучасні спектрофотометри для вимірювання вмісту забруднюючих речовин у ґрунті, воді та повітрі.

Серед запланованого – також придбання безпілотників (дронів) з під’єднаними до них газоаналізаторами для можливості фіксації викидів забруднюючих речовин в повітря», - проінформував Андрій Мальований.



Посадовець підкреслив, що Офіс держекоінспекції у Кривому Розі буде працювати на засадах відкритості та публічності.



«Ми залучатимемо до перевірок громадськість та природоохоронні організації. Крім того, щотижня в Офісі будуть проводитись особисті прийоми громадян. Якщо ви маєте запитання або зауваження до роботи інспекції, записуйтесь!», - заявив Андрій Мальований.