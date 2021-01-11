Прокуратура підозрює директора аеропорту в Кривому Розі у заволодінні чужим майном

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються інші причетні до злочину

Директору комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Ігорю Лашину повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, посадовець у березні 2019 року уклав із приватним підприємством договір підряду на виконання робіт із будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, він підписав акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їхня вартість завищена. Унаслідок таких дій державі завдано понад 5,3 млн грн збитків», - йдеться в повідомленні.

Так, за процесуального керівництва Криворізької місцевої прокуратури №3 повідомлено про підозру директору КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває.

Ігор Лашин очолює адміністрацію аеропорту з 2013 року. Контракт з ним було продовжено до вересня 2020.

Зазначимо, що у липні 2019 президент Володимир Зеленський під час візиту в рідне місто домовився з міською владою про будівництво нового терміналу аеропорту в Кривому Розі. Зеленський зазначив, що аеропорт Кривий Ріг зараз схожий на шпаківню.