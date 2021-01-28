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    У Кривому Розі з вікна багатоповерхівки вистрибнув чоловік

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    Чоловік не просто залишився живим, але й не отримав значних ушкоджень - У Кривому Розі з вікна багатоповерхівки вистрибнув чоловік
    Чоловік не просто залишився живим, але й не отримав значних ушкоджень
    Фото: one.kr.ua

    Сварка між чоловіком і дружиною могла призвести до трагедії

    У Кривому Розі сварка між чоловіком та жінкою ледь не закінчилася трагедією

    Чоловік під час скандалу стрибнув з вікна багатоповерхівки та вижив, передає Первый городской.

    Інцидент стався в Інгулецькому районі Кривого Рогу на вул. Галини Романової. Попередньо встановлено, що в одній з квартир на п'ятому поверсі відпочивала компанія з чотирьох осіб. Після вживання алкогольних напоїв чоловік та жінка посварилися. Жінка відреагувала на це емоційно і залишила квартиру. Пізніше вона зізналася, що в неї були побоювання, що чоловік підніме на неї руку.

    Чоловік відреагував на це неадекватно. Як тільки він побачив, що жінка вийшла на вулицю, то стрибнув з вікна. При цьому він не просто залишився живим, але й не отримав значних ушкоджень. Принаймні лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події, його не госпіталізували.

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    У Кривому Розі з вікна багатоповерхівки вистрибнув чоловік
    У Кривому Розі з вікна багатоповерхівки вистрибнув чоловік
    У Кривому Розі з вікна багатоповерхівки вистрибнув чоловік
    У Кривому Розі з вікна багатоповерхівки вистрибнув чоловік

    Аналогічний випадок стався у грудні 2020 року у Кам'янському. Тоді 15-річний підліток перебував в гостях у друга і випав з 6 поверху, але не пам'ятає, за яких обставин це сталося.  Його госпіталізували до лікарні з діагнозом: травма грудної клітини, колінного суглоба, забій грудної клітини. 

     

    Теги: бійка Кривий Ріг напад алкогольне сп'яніння Дніпропетровщина сім'я жінка чоловік
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