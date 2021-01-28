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    Кримінал

    На Прикарпатті 11-річна дівчинка народила від пенсіонера, що регулярно її ґвалтував

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    На Прикарпатті 11-річна дівчинка народила від пенсіонера, що регулярно її ґвалтував

    Злочинні дії чоловік здійснював, коли його дружина йшла до церкви, про що дала свідчення потерпіла

    В Івано-Франківській області повідомили про підозру 65-річному чоловікові, який періодично ґвалтував 11-річну. У підсумку дівчинка завагітніла і в грудні 2018 року народила дитину.

    Про це вказано в постанові суду, опублікованій на сайті Судової влади України.

    Неповнолітня народила на 34-му тижні вагітності. Експертиза підтвердила, що батьком є підозрюваний.

    Слідство з'ясувало, що чоловік – одружений. Дівчинка проживала разом із подружжям у вихідні. Злочинні дії чоловік здійснював, коли його дружина йшла до церкви, про що дала свідчення потерпіла.

    Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 днів, але адвокат оскаржив це рішення. 26 січня суд відхилив апеляцію захисту, чоловіка залишили під арештом.

    Ця постанова оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

    Слідство зазначило, що провину чоловіка підтверджують не тільки свідчення дівчинки і свідків, а й молекулярно-генетична експертиза. Підозрюваний зі свого боку визнав тільки один випадок статевих зносин із малолітньою.

    Теги: вихідні суд кримінал Івано-Франківщина адвокат чоловік дружина
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