На Одещині чоловік зустрів давнього знайомого та побив його до знепритомлення

Чоловіка знайшли та затримали за кілька годин

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі

Колишні односельці мали давні неприязні стосунки і, випадково зустрівшись на вулиці, почали сперечатися. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Як зазначається, у розпал сварки 40-річний чоловік повалив знайомого на землю та почав бити його по голові, а коли той знепритомнів, втік геть.

«Швидку» чоловіку, який лежав посеред вулиці, викликали перехожі. 38-річного постраждалого ушпиталили з травмами голови, зараз він знаходиться у важкому стані. Поліцейські дізналися про подію від лікарів та негайно виїхали на місце злочину, в одне з сіл Ренійської ОТГ, де за кілька годин затримали правопорушника.

«Фігурантові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Згідно з санкцією статті за умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – коментує т.в.о начальника відділення № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

Нагадаємо, що на Одещині за умисне вбивство зловмисник відбуватиме у в'язниці 11 років.