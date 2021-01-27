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    На Одещині чоловік зустрів давнього знайомого та побив його до знепритомлення

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    Чоловіка знайшли та затримали за кілька годин&nbsp; - На Одещині чоловік зустрів давнього знайомого та побив його до знепритомлення
    Чоловіка знайшли та затримали за кілька годин 
    Фото з відкритих джерел

    Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі

    Колишні односельці мали давні неприязні стосунки і, випадково зустрівшись на вулиці, почали сперечатися. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

    Як зазначається, у розпал сварки 40-річний чоловік повалив знайомого на землю та почав бити його по голові, а коли той знепритомнів, втік геть. 

    «Швидку» чоловіку, який лежав посеред вулиці, викликали перехожі. 38-річного постраждалого ушпиталили з травмами голови, зараз він знаходиться у важкому стані. Поліцейські дізналися про подію від лікарів та негайно виїхали на місце злочину, в одне з сіл Ренійської ОТГ, де за кілька годин затримали правопорушника.

    «Фігурантові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Згідно з санкцією статті за умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», – коментує т.в.о начальника відділення № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції Микола Піщанський.

    Нагадаємо, що на Одещині за умисне вбивство зловмисник відбуватиме у в'язниці 11 років.

    Теги: Одеса вбивство арешт Одещина поліція чоловік
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