У Литві поскаржились, що Німеччина «переманює» в них українських заробітчан



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Українські заробітчани в Литві «допомогли приборкати кризу зростання зарплат», - кажуть у Вільнюсі

Литовські експерти розповіли про нові тенденції на ринку праці - українських заробітчан-будівельників, які раніше працювали в Литві, «переманює» Німеччина.

Про це повідомляє портал Delfi.lt.

«Реально у нас на будівництвах українців уже стає менше, це помітно. Якщо свого часу ми могли говорити про 30% робочої сили з України на об'єкті, то зараз залишилося 15%. Це наш досвід. Це Німеччина відкрила ринок, українцям стало легше там влаштуватися, ніж у Литві. Це факт», - сказав гендиректор литовської девелоперської компанії Eika Домас Даргіс.

За його словами, цьому також сприяє литовська «бюрократія в питаннях міграції». Даргіс також зазначив, що українські заробітчани в Литві «допомогли приборкати кризу зростання зарплат». Відкриту дискусію за участю ряду литовських експертів провела Школа керівників вільнюського Університету управління та економіки ISM. Зазначимо, що у квітні «Приватбанк» Зазначимо, що у квітні «Приватбанк» повідомив ТОП-10 країн , з яких офіційно переказують гроші українські заробітчани. Так, за 2018 рік через цифрові сервіси та відділення «Приватбанку» найбільше коштів заробітчан минулого року надійшло до України зі США – 16% від загального обсягу надходжень,

Великобританія - 8%,

Ізраїль - 6%,

Німеччина - 5%,

Росія - 5%,

Італія - 5%,

Польща - 4%,

ОАЕ - 2,7%,

Туреччина - 2,5%,

Кіпр - 2%.

Як зазначають у фінустанови, усього за рік через них було переказано $2,6 млрд (зростання на 25%).

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