У Литві поскаржились, що Німеччина «переманює» в них українських заробітчан
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Українські заробітчани в Литві «допомогли приборкати кризу зростання зарплат», - кажуть у Вільнюсі
Литовські експерти розповіли про нові тенденції на ринку праці - українських заробітчан-будівельників, які раніше працювали в Литві, «переманює» Німеччина.
Про це повідомляє портал Delfi.lt.
«Реально у нас на будівництвах українців уже стає менше, це помітно. Якщо свого часу ми могли говорити про 30% робочої сили з України на об'єкті, то зараз залишилося 15%. Це наш досвід. Це Німеччина відкрила ринок, українцям стало легше там влаштуватися, ніж у Литві. Це факт», - сказав гендиректор литовської девелоперської компанії Eika Домас Даргіс.
Відкриту дискусію за участю ряду литовських експертів провела Школа керівників вільнюського Університету управління та економіки ISM.Зазначимо, що у квітні «Приватбанк» повідомив ТОП-10 країн, з яких офіційно переказують гроші українські заробітчани. Так, за 2018 рік через цифрові сервіси та відділення «Приватбанку» найбільше коштів заробітчан минулого року надійшло до України зі США – 16% від загального обсягу надходжень,
- Великобританія - 8%,
- Ізраїль - 6%,
- Німеччина - 5%,
- Росія - 5%,
- Італія - 5%,
- Польща - 4%,
- ОАЕ - 2,7%,
- Туреччина - 2,5%,
- Кіпр - 2%.
Як зазначають у фінустанови, усього за рік через них було переказано $2,6 млрд (зростання на 25%).