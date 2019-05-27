Як українці влаштовуються на роботу в Польщі. Досвід прибиральниць



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За годину прибиральниці в Польщі отримують близько 70 гривень Фото: Wojciech Olkuśnik

Робота, в якій немає можливості працювати більше 8 годин, не цікавить наших заробітчан

На працевлаштуванні українських заробітчан в Польщі вже сформувався певний бізнес. При цьому схема, що склалась, вигідна усім сторонам.

У першому кварталі 2019 року 7 600 громадян України отримали дозвіл на проживання в Польщі. Таким чином на початок квітня в сусідній державі легально проживало 186,5 тис. українців, що складає майже половину від усіх іноземців, які отримали дозвіл (383 тис.). Частіше всього (72%) мова йде про заробітчан, котрі вирішили легально працювати на постійній основі.

При цьому неофіційно у сусідній країні працює майже в 10 раз більше українців. В кінці минулого року міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович стверджував, що у країні працює понад 2 мільйони українців. Це пояснюється низькими зарплатнями в Україні і нестачею робочих рук в самій Польщі. Навколо працевлаштування українців в сусідній країні вже сформувався цілий бізнес. Польська Gazeta Wyborcza описала ситуацію з заробітчанами на прикладі прибиральниць в одному з варшавських торгових центрів (у столиці і передмісті працює майже кожен третій іноземець).

Так, досить часто робота прибиральниць в торгових центрах у Польщі оформляється не напряму з ТЦ, а через агентства з працевлаштування. Подібна аутсорсингова схема досить популярна в Польщі. Фактично це спрощує використання робітників, котрі готові працювати за меншу зарплату, без обмеження в часі і соцпакету.

У такій ситуації виграють всі: агентство отримує можливість заробити на посередництві, компанія (в даному випадку торговий центр) заощаджує на витратах, а сам працівник має зарплату, вищу ніж вдома (мінімум 2 тис. злотих, понад $500).

Минулого місяця в Польщі було зареєстровано 8 616 агентств з працевлаштування робітників з-за кордону (дані Системи IT-обслуговування реєстру державних служб зайнятості STOR). Оборот 67 найбільших агентств в минулому році склав 2,6 млрд злотих ($678,5 млн). Менші агентства часто засновані самими ж українцями.

Власне, агентства з працевлаштування – це перше, з чим стикається український заробітчанин в Польщі. Без них дуже важно влаштуватись українцям без досвіду, знання мови та законодавства. Заробітчанам агентства пропонують відразу роботу, проживання та послуги по легалізації.

Щоб працювати легально, треба отримати відповідну візу. У цьому і допомагає агентство з працевлаштування, яке висилає запрошення. На підставі цього документу працівник отримує візу. Але часто українці приїжджають на підставі біометричного паспорту на три місяці. Після цього терміну вони або повертаються на стільки ж часу додому в Україну, або ж подають документи на дозвіл на тимчасове перебування (karta pobytu).

Після приїзду може виявитись, що умови праці будуть трохи інакші, ніж заявлялось. Але зазвичай всі приступають до вказаної роботи.

У Польщі є два види трудових угод: власне сам трудовий договір (umowa o pracę) і договір на виконання робіт (umowa zlecenie). Із заробітчанами підписують тільки другий вид договору, який оформляють або до кінця дії візи, або продовжують його щомісяця. В umowa zlecenie прописується плата за годину, мінімальна зарплата (зазвичай 2 тис. злотих, з яких треба ще відняти податки) і мінімальна кількість робочих годин. Максимальну кількість годин не вказують, бо українці самі просять працювати понаднормово. Як зазначає польське видання, українських заробітчан не цікавить робота, в якій немає можливості працювати додатковий час.

Щодо зарплати, то тут важливо не місце, в якому працює людина, а агентство, яке працевлаштовує. Прибиральниці в одному торговому центрі, але з різних агентств, можуть отримувати хтось 9 злотих (61,4 грн) за годину, а хтось 11 злотих (75 грн).

Українські заробітчанки розповіли журналістам, що серед прибиральниць в столичних торгівельних центрах польок практично немає.

На що ж мусить розраховувати українець, який вирішив влаштуватись у столиці Польщі. По-перше, житло на околицях Варшави – ліжко-місце обійдеться в 450 злотих ($117,4). Плату за помешкання можуть відраховувати безпосередньо з зарплатні. За медобстеження чи санітарну книжку треба буде заплатити 120 злотих. Розрахунок податку на доходи фізосіб - 25-40 злотих, відкриття банківського рахунку, яким одночасно управляє агентство - 25 злотих.

За даними Нацбанку України, в 2018 році українці перевели з Польщі додому $3,6 млрд, що склало більше третини всіх грошових переказів з-за кордону.