У Латвії затвердили нові назви українських міст



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Експертна комісія з латиської мови ухвалила рішення змінити латиські версії назв частини міст України

У Латвії Центр державної мови затвердив нові латиські назви міст України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

Експертна комісія з латиської мови прийняла рішення змінити латиські версії назв частини міст України. Повідомляється, що про це Латвію попросило українське МЗС.

Відповідно до прийнятого нормативного акту, надалі латиською мовою українське Запоріжжя (рос. Запорожье) відображається як Zaporižja, Кривий Ріг (рос. Кривой Рог) - як Krivijriha, Чернігів (рос. Чернигов) - як Čerņihiva, а Тернопіль (рос. Тернополь) - як Ternopiļa.

Як повідомлялось, Національна рада з питань електронних засобів масової інформації Латвії (NEPLP) 31 січня ухвалила рішення на три місяці заборонити ретрансляцію програм російського телеканалу «Росія РТР» на території Латвії

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