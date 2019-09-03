У «Лефортово» прийняли передачі для 24 моряків і восьми засуджених українців



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Водночас місце знаходження Олега Сенцова лишається невідомим

У московському СІЗО «Лефортово» прийняли передачі для 24-х українських військовополонених моряків, а також восьми політв'язнів: Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка, Станіслава Клиха, Павла Гриба, Євгена Панова і Олексія Сизоновича. Водночас місце знаходження Олега Сенцова, як і раніше, невідоме. Про це у понеділок, 2 вересня, написав у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

«Щойно з Вікторією Івлевою провели операцію щодо встановлення особистостей громадян України, які перебувають у СІЗО «Лефортово». Принесли передачі. І їх прийняли, що вже само по собі є великою удачею. Взяли для 24-х моряків і вісім наших засуджених. Серед них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клих, Гриб, Панов і Сизонович. Усього 32 людини. Можливо, список неповний. Також незрозуміло, де Сенцов» - пише Цимбалюк.

Він окремо висловив слова подяки всім російським активістам, волонтерам, які допомагають українським політв'язням і військовополоненим, особливо Вікторії Івлевій.

Минулого тижня була інформація, що може відбутися обмін утримуваними особами між Україною і Росією. Нібито, для цього значну частину українських політв'язнів привезли з різних колоній до «Лефортово».

Однак у п'ятницю СБУ офіційно заявила, що обмін відкладається на невизначений термін.