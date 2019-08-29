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    Сенцова перевезли до московського СІЗО – джерело

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    <span>Українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму</span> - Сенцова перевезли до московського СІЗО – джерело
    Українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму

    Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ

    Українського режисера Олега Сенцова, засудженого за обвинуваченням у тероризмі, доправили до Москви та помістили в СІЗО-2, відоме як Бутирська в'язниця.

    Про це 29 серпня повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

    «Сенцова переправлено з колонії в ЯНАО, де він відбував покарання, до Москви - в Бутирку», - сказав співрозмовник, додавши, що політв’язня доправили до Москви в рамках процесу обміну, що відбувається.

    Раніше ЗМІ повідомили, що українця, звільнення якого домагалися влада України й низка міжнародних організацій, внесено до списку для обміну утримуваних осіб між РФ і Україною.

    Раніше повідомлялося, що незалежні експерти ООН з прав людини серйозно стурбовані станом здоров’я Сенцова. Вони закликали російську владу негайно звільнити українського режисера.

    Як відомо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбував покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 23 серпня повідомив, що перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні.

    23 серпня у Києві з візитом побувала Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова. Вона заявила, що прибула до Києва для проведення «великої і серйозної роботи».

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