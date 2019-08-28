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    Комітет захисту журналістів закликає Росію звільнити Сущенка

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    Комітет захисту журналістів закликає Росію звільнити Сущенка

    Наразі Сущенко, найімовірніше, доправлений до СІЗО «Лефортово» у Москві

    Комітет захисту журналістів (CPJ, США) закликає владу РФ звільнити протиправно ув'язненого журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

    Відповідну заяву поширено у середу у зв'язку зі звільненням з-під варти керівника «РИА Новості Украина« Кирила Вишинського.

    «Ми також закликаємо російське керівництво звільнити українського журналіста Романа Сущенка. Журналіст не мусить бути заручником у політичних суперечностях між Росією і Україною і має поширювати інформацію вільно і за безпечних умов», - йдеться у документі.

    Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у «шпигунстві».

    Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення «законним».

    Сущенко етапували до колонії №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с.Утробіно).

    Наразі Сущенко, найімовірніше, доправлений до СІЗО «Лефортово» у Москві разом із групою інших українських політичних в'язнів.

    Джерело: Укрінформ

    суд СІЗО політв’язні Роман Сущенко журналіст
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