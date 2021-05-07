Ексрадник Путіна припустив, коли Росія може напасти на Україну

На його думку Ілларіонов, маневри росіян можуть відрізати два українських порти в Херсоні та Миколаєві

Ілларіонов назвав ймовірні місця вторгнення – річище Північно-Кримського каналу, Кінбурнська коса, а також гребля Каховського водосховища

Ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов вважає, що загроза наступу російських військ на материкову частину України з анексованого Криму зберігається. Найбільш вірогідною датою таких дій він називає кінець липня 2021 року. Про це Ілларіонов сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«З моєї точки зору, найбільш висока ймовірність наступу російських військ виникає, починаючи з липня, коли закінчуються натовські маневри в Європі і коли, можливо, буде добудований «Північний потік-2». Також висока ймовірність вторгнення виникає під час проведення маневрів «Захід-21», – сказав Ілларіонов.

Він назвав ймовірні місця вторгнення – річище Північно-Кримського каналу, Кінбурнська коса, а також гребля Каховського водосховища і два мости в Херсоні.

Андрій Ілларіонов

«Також хочу звернути на ймовірне місце вторгнення – це північна Таврія. Це місце, де проходить русло Північно-Кримського каналу, який йде до Криму. Уже неодноразово російська сторона розгортає пропагандистську кампанію про гуманітарну катастрофу, яка розвивається в Криму через те, що туди не надходить вода. Ця територія – її досить легко зайняти, і потім її дуже легко утримувати. За винятком східної частини – від Мелітополя до Каховського водосховища лише 80 км континентальної території. А через Дніпро і Каховське водосховище пролягає лише три мости – це гребля Каховського водосховища і два мости в Херсоні. Якщо ці мости пошкоджені або захоплені, то практично вся ця територія стає ізольована від континентальної України», – пояснив Ілларіонов.

На його думку, маневри росіян можуть відрізати два українських порти в Херсоні та Миколаєві. «Крім того, що це може забезпечити прісною водою Крим, тут розташована низка електростанцій, які забезпечують третину електроенергії України», – зауважив він.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва заявив, що в разі агресивних дій Росії щодо України, США будуть готові відповісти.

Тим часом, як раніше писав «Главком», Росія посилила військово-морську присутність біля берегів України.