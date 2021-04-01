У лісах стартував сезон тиші: порушників штрафуватимуть до 850 грн
Сезон тиші починається 1 квітня та триває до 15 червня
Щороку із 1 квітня в українських лісах настає так званий «сезон тиші» – період, протягом якого забороняється проведення заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Такий захід спрямований на охорону середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин та визначений законом України «Про тваринний світ», повідомляють у Держекоінспекції.
Отже, сезон тиші починається 1 квітня та триває до 15 червня, адже саме на цей час припадає період масового розмноження диких тварин. Сторонній шум може налякати малюків та їхніх батьків і навіть змусити дорослих особин залишити гніздо або нору.
Під час сезону тиші забороняється:
- пальба та полювання
- проведення вибухових робіт
- феєрверки
- санітарні рубки лісу
- використання моторних маломірних суден
- проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах
- Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 850 грн і на посадових осіб – від 850 – 1190 грн.
- Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, – тягне за собою накладення штрафу від 850 – 1190 грн.