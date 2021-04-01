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    У лісах стартував сезон тиші: порушників штрафуватимуть до 850 грн

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    Сторонній шум може налякати малюків та їхніх батьків і навіть змусити дорослих особин залишити гніздо або нору - У лісах стартував сезон тиші: порушників штрафуватимуть до 850 грн
    Сторонній шум може налякати малюків та їхніх батьків і навіть змусити дорослих особин залишити гніздо або нору
    Фото з відкритих джерел

    Сезон тиші починається 1 квітня та триває до 15 червня

    Щороку із 1 квітня в українських лісах настає так званий «сезон тиші» – період, протягом якого забороняється проведення заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Такий захід спрямований на охорону середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин та визначений законом України «Про тваринний світ», повідомляють у Держекоінспекції.

    Отже, сезон тиші починається 1 квітня та триває до 15 червня, адже саме на цей час припадає період масового розмноження диких тварин. Сторонній шум може налякати малюків та їхніх батьків і навіть змусити дорослих особин залишити гніздо або нору.
    Під час сезону тиші забороняється:

    • пальба та полювання
    • проведення вибухових робіт
    • феєрверки
    • санітарні рубки лісу
    • використання моторних маломірних суден
    • проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах
    Сезон тиші починається 1 квітня та триває до 15 червня
    Сезон тиші починається 1 квітня та триває до 15 червня
    За порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин статтею 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено такі санкції:
    • Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 510 до 850 грн і на посадових осіб – від 850 – 1190 грн.
    • Невжиття заходів щодо запобігання загибелі диких тварин, погіршенню середовища їх перебування та умов міграції або добування диких тварин, які зазнають лиха, – тягне за собою накладення штрафу від 850 – 1190 грн.
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    Теги: Держлісагентство екологія санкції штраф тварини ліс природа
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