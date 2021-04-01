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    Народна депутатка задекларувала «собаку-тапки-погризяку» і «котика-муркотика»

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    Олександра Устінова з &laquo;Голосу&raquo; в розділі цінне рухоме майно вказала кота і пса - Народна депутатка задекларувала «собаку-тапки-погризяку» і «котика-муркотика»
    Олександра Устінова з «Голосу» в розділі цінне рухоме майно вказала кота і пса

    Депутатка від «Голосу» з чоловіком мають двох домашніх тварин

    Народна депутатка від партії «Голос» Олександра Устінова у декларації про доходи за 2020 рік в розділі цінне рухоме майно вказала «собаку-тапки-погризяку» і «котика-муркотика».

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

    Так, у своїй власності депутатка вказала як цінне рухоме майно «собаку-тапки-погризяку» «торгової марки» лабрадор, яка зветься Коді.

    Задекларований Устіновою лабрадор Коді
    Задекларований Устіновою лабрадор Коді

    В описі майна Устінова назвала його другом сім’ї, який «шКоднічає, гризе взуття, вигулює по вечорах, приносить радість та щастя. Дісталася у спадок від родини з Луганщини, яка втікала від неоголошеної війни закордон і шукала для своїх улюбленців нову родину».

    Нардеп також задекларувала футболку з написом Ukraine Fuck Corruption.

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    Також Устінова задекларувала чоловікового п’ятирічного «котика-муркотика» Жоріка, який, за її описом, «маленький, волохатий, тендітний. Муркотить колискові по вечорах, вранці піднімає краще за будильник, дере коробки».

    До слова, депутат від ОПЗЖ задекларував африканського лева (фото, відео).

    Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак задекларував квартиру в Києві, Mercedes та понад 444 тис. зарплати.

    Зазначимо, мер столиці Кличко показав декларацію за 2020 рік.

    Також сім’я куратора «Великого будівництва» за рік збагатилась квартирою у Києві та двома земельними ділянками.

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    Теги: депутат декларація тварини майно партія Голос
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