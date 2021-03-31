Кияни вступили в конфлікт з комунальниками через тварин, замурованих у підвалі (фото, відео)

Зоозахисники обіцяють подати до суду через жорстоке поводження з тваринами

Між мешканцями будинку на вулиці Олександра Солов'яненка, 2/6 та працівниками місцевого ЖЕКу стався конфлікт через тварин, яких комунальники замурували в підвалі. Подробиці інциденту розповів киянин Віктор Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Як з'ясувалося, решітки поставили комунальники після санобробки підвалу від тарганів. Навіщо його було замуровувати та як це допоможе від нової навали комах – невідомо.

Автор відео намагався за допомогою лому звільнити тварин, однак йому це не дав зробити невідомий чоловік. На думку киянина, це один з працівників того само ЖЕКу.

«Ви заварили там заживо котів, живі там сидять істоти, і ця людина мені говорить, що я ламаю підвал», – розповів автор відео.

У відповідь на це опонент чоловіка заявив, що підвал заварили через антисанітарію, і це нібито «по закону».

Киян дуже обурило самоуправство комунальників. Автору посту запропонували дзвонити у ЖЕК, на гарячу лінію мерії, до рятувальників та навіть у поліцію.

Через велику кількість скарг решітки демонтували

Через декілька годин після скандалу комунальники через величезну кількість скарг були вимушені зняти решітки з підвальних вікон. Нещасну кішку з кошенятами випустили на волю. Про це розповіли мешканці будинку, де сталася НП.

Громадська організація UAnimals повідомила, що через цей випадок писатиме заяву в Національну поліцію Україні та запит у Держпродспоживслужбу України, які мають провести перевірки.

До речі, ще 22 червня 2017 року депутати Київської міської ради проголосували за рішення «Про деякі питання безпритульних котів у місті Києві». За яким котиків визнали частиною екосистеми. За рішенням столичної влади у місті заборонено замуровувати продихи підвалів та горищ, потрібно залишати віконця для входу котів, щоб вони мали вільний доступ до цих приміщень. Оскільки тварини виконують дуже важливу функцію – дератизацію, тобто ловлять гризунів і тим самим покращують санітарний стан будинків. До цього київські зоозахисники створили відповідну електронну петицію, яка за декілька місяців зібрала 10 тисяч голосів містян і пройшла комісії міської ради.

Нагадаємо, що на початку березня столичні зоозахисники провели екзотичну рятувальну операцію: в одній з квартир Києва вони визволяли африканського їжака, що застряг у батареї.