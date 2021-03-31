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    Депутат від ОПЗЖ задекларував африканського лева (фото, відео)

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    Саід Джавід із домашнім улюбленцем - Депутат від ОПЗЖ задекларував африканського лева (фото, відео)
    Саід Джавід із домашнім улюбленцем
    Фото: Instagram

    Джавід придбав тварину в 2017 році

    Депутат Харківської міськради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Саід Джавід у декларації про доходи за 2020 рік вказав чіпованого африканського лева.

    Депутат придбав тварину у травні 2017 року. Вартість тварини Джавід не вказав.

    На своїй сторінці в Instagram депутат ділиться фото та відео з левом.

    Саід Джавід грається зі своїм левом. Фото: Instagram
    Саід Джавід грається зі своїм левом. Фото: Instagram

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    Публикация от Саид Джавид (@0001_im)

    Готівкою депутат зберігає 2,5 млн грн.

    Зарплату Джавід не вказав. Як доходи він зазначив 60 тис. грн від надання в оренду майна, 288,9 тис. грн від надання в оренду майна ТОВ «Вайн Хантерс» та 228,9 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

    Депутат має у спільній власності квартири в Харкові площами 64,8 кв. м та 255,7 кв. м, житловий будинок в Харкові площею 1043,4 кв. м. Його дружина депутата має у спільній власності земельну ділянку та житловий будинок у Харкові.

    Джавід володіє 70% акцій ТОВ «Євро мед», 50% ТОВ «Європартнер Фінанс», керує громадською організацією «Союз афганців України».

    Теги: Харків депутат декларація тварини Опозиційна платформа — За життя
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