Депутат від ОПЗЖ задекларував африканського лева (фото, відео)

Джавід придбав тварину в 2017 році

Депутат Харківської міськради від партії «Опозиційна платформа – За життя» Саід Джавід у декларації про доходи за 2020 рік вказав чіпованого африканського лева.

Депутат придбав тварину у травні 2017 року. Вартість тварини Джавід не вказав.

На своїй сторінці в Instagram депутат ділиться фото та відео з левом.

Саід Джавід грається зі своїм левом. Фото: Instagram

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Готівкою депутат зберігає 2,5 млн грн.

Зарплату Джавід не вказав. Як доходи він зазначив 60 тис. грн від надання в оренду майна, 288,9 тис. грн від надання в оренду майна ТОВ «Вайн Хантерс» та 228,9 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна.

Депутат має у спільній власності квартири в Харкові площами 64,8 кв. м та 255,7 кв. м, житловий будинок в Харкові площею 1043,4 кв. м. Його дружина депутата має у спільній власності земельну ділянку та житловий будинок у Харкові.

Джавід володіє 70% акцій ТОВ «Євро мед», 50% ТОВ «Європартнер Фінанс», керує громадською організацією «Союз афганців України».